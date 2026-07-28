Ecdat Parkı'nda 2000'ler Türkçe Pop Rüzgarı Esti

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi'nin düzenlediği 2000'ler Türkçe Pop Konseri, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Ecdat Parkı'nı dolduran binlerce müziksever, geçmişe yolculuk yaparak nostalji ve eğlence dolu bir yaz akşamı geçirdi.

Selçuklu Belediyesi, kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle ilçe sakinlerini buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Selçuklu Sanat Akademisi bünyesinde eğitim alan kursiyerlerden oluşan topluluk, sahne alarak 2000'li yıllara damga vuran birbirinden popüler şarkıları seslendirdi. Katılımcılar, hafızalarda yer edinen bu eserlere hep bir ağızdan eşlik ederek coşku dolu anlar yaşadı.

Açık havada gerçekleşen konser, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini çekerken, geceye eşlik eden havai fişek gösterisi Ecdat Parkı'nı renkli görüntülere sahne yaptı. Müzik dolu bu özel gecede, vatandaşlar hem geçmişin enerjisini yeniden hissetti hem de aileleriyle birlikte keyifli bir yaz akşamının tadını çıkardı.

Başkan Pekyatırmacı'dan Kültür ve Sanat Vurgusu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi'nin sanatı toplumun her kesimine ulaştırmak ve kültürel yaşamı zenginleştirmek amacıyla bu tür etkinlikleri sürdürdüğünü vurguladı. Başkan Pekyatırmacı, açıklamasında şunları kaydetti: "Selçuklu'da kültür ve sanatı hayatın merkezinde tutmaya devam ediyor, bu anlayış doğrultusunda yıl boyunca birçok kültür ve sanat etkinliği düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın sanata olan yoğun ilgisi ve bu alandaki hassasiyeti bizleri mutlu ediyor. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak ve hemşehrilerimizin keyifli, kaliteli vakit geçirmelerine olanak sağlamak adına konserlerimize bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Sanat Akademimizde eğitim alan kursiyerlerimizin ve eğitmenlerimizin büyük çabalarıyla hazırlanan bu güzel konserle hemşehrilerimize unutulmaz bir yaz akşamı yaşattık. Ecdat Parkı'nda oluşan bu güzel ve yoğun atmosfer, kültür ve sanat etkinliklerimizin vatandaşlarımız tarafından ne denli benimsendiğinin en somut göstergesi olmuştur. Selçuklu Belediyesi olarak farklı yaş gruplarına hitap eden kültür ve sanat programlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Editör: F.ÖZKAN