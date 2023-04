BAŞKAN ALTAY POLİS TEŞKİLATI’NIN 178. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı kutlayarak, her olayda üstün görev bilinciyle sorumluluk alan emniyet güçlerine teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178’inci yıl dönümü ve Polis Haftası vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Altay’ın mesajı şu şekilde: “Türk Polis Teşkilatımızın kahraman mensupları, 178 yıldır can ve mal güvenliğimizi temin ederek, ülkemizde huzur ve güven ikliminin tesis edilmesini sağlamaktadır. Büyük bir özveriyle ve meslek aşkıyla görevlerini yerine getiren, bu uğurda canla başla çalışan; yeri geldiğinde aziz milletimiz için şehadet mertebesine yükselen, gazilik payesine nail olan kahraman polislerimiz, hepimizin yüreğinde müstesna bir yere sahiptir. 6 Şubat depremlerinin ardından da şahit olduk ki; polislerimiz ve tüm güvenlik güçlerimiz, gece gündüz demeden ortaya koymuş oldukları gayretle vatandaşlarımızın enkaz altından kurtarılmasına ve yaraların sarılmasına çok büyük katkı sağladılar. Daima yüreklerinde yanan vatan ateşiyle ve millet sevdasıyla hareket eden, yaşadıkları her olayda üstün görev bilinciyle sorumluluk alan ve bayrağımızın dalgalandığı her yerde vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak için fedakârlık gösteren Türk Polis Teşkilatımızın kahraman mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Vazife başında şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 178’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin dört bir yanında görev başında olan emniyet güçlerimize muvaffakiyetler diliyorum.”

M.LEYLEK