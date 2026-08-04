Başkan Altay Umre Ödüllü Siyer Yarışması Öğrencileriyle Buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Umre Ödüllü Siyer Yarışması'nı kazanan öğrenciler ve aileleri için düzenlenen eğitim programına katıldı. Başkan Altay, yarışmayı kazanan öğrencileri aileleriyle birlikte kutsal topraklara göndereceklerini hatırlatarak, "Çocuklarımızı aileleriyle göndermeyi tercih ettik. Dünya hayatındaki en değerli hatıralardan biri kutsal topraklarda geçirilen zamandır. Çocuklar çabalarıyla ailelerine de bir ödül sunmuş oldular. İnşallah çok güzel bir vakit geçirmenizi, mübarek bir beldede güzel günler ve hatıralar biriktirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda konuşan Konya İl Müftüsü Ali Öge, Siyer Yarışması'nın değerli bir proje olduğunu vurgulayarak, "İbadetinizi, siyer vesilesiyle Peygamber Efendimizle olan bağınızı ömrünüzün sonuna kadar sürdürünüz. Bu anlamlı projeye katılımlarınızdan dolayı sizlere, ailelere, anne babalara; projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a ve ekibine, katkılarından dolayı Konya İl Müftülüğü çalışanlarına ve başkanlığımızdan gelen ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, konuşmasında, "Bugün güzel bir birliktelik için bir aradayız. Çocuklarımız başarılı bir çalışma ortaya koydular. Peygamber Efendimizin hayatını öğrenme ve yaşama yolunda çaba gösterdiler. Biz de onlara küçük bir ödül sunuyoruz" şeklinde konuştu. Öğrencileri aileleriyle birlikte kutsal topraklara göndermelerinin nedenini açıklayan Altay, kutsal topraklarda geçirilen zamanın dünya hayatındaki en değerli hatıralardan biri olduğunu ve çocukların bu çabalarıyla ailelerine de bir ödül sunmuş olduklarını söyledi. Başkan Altay, katılımcılara mübarek beldede güzel günler ve hatıralar biriktirmeleri temennisinde bulundu.

Başkan Altay, bu ödülün yeni arkadaşlıklara da zemin hazırlayabileceğini dile getirerek, "İnşallah gelecek yıllardan itibaren bu yarışma geleneksel hale gelecek. Her yaş grubundan çocuklarımız sınav sonucunda kutsal topraklara gidecekler. Öncesindeki eğitimleri de değerli buluyorum. Böylece bilinçli bir seyahat gerçekleşecek. Hayırlı bir yola çıkıyorsunuz. Rabb'im hayırla gidip, hayırla gelmeyi, sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin" sözleriyle temennilerini ifade etti.

Yarışmaya katılan tüm çocuklara teşekkür eden Başkan Altay, İl Müftülüğü'ne bilgilendirme için minnettar olduğunu belirterek, asıl teşekkürü çocuklara sundu. "Büyük bir çaba gösterdiler ve diğer arkadaşlarından öne çıktılar. Gönül ister ki sınava giren herkesi götürebilelim, ancak imkanlar dahilinde başarılı olanları götürebiliyoruz. Gelecek yıl daha fazla kişinin sınava başvurmasını ve asıl amacımız olan Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Altay, geleceğin nesillerinin Türkiye'yi daha güçlü bir konuma taşıyacağına inançlarının tam olduğunu vurguladı. "Yaşadıklarımızdan öğrendik ki, insanın zeki olması yeterli değil. Vatanına, milletine, ailesine hizmet etmesi için güçlü bir imana sahip olması, vatan ve millet sevgisiyle büyümesi gerekiyor. İmanlı bir nesil yetiştirmek bizim en önemli hedeflerimizden biri. Bu çocuklar Türkiye'yi çok daha güçlü hale getirecekler. Buna inancımız tam. Çocuklarımıza güveniyoruz. Gelecekte kuracağınız Türkiye çok daha büyük ve güçlü olacak, nerede bir mazlum varsa onun imdadına koşacak ve bunu da Peygamber Efendimizin hayatından örneklerle yapacak" sözleriyle gençlere seslendi.

Yarışma sonucunda başarılı olan 100 öğrenci, anne-babalarıyla birlikte umre ziyareti yapmaya hak kazandı. Bu kapsamda, öğrenciler ve anne-babalarıyla birlikte toplam 300 kişi kutsal toprakları ziyaret edecek. İlk kafile 6 Ağustos, ikinci kafile ise 15 Ağustos'ta yola çıkacak.

Editör: F.ÖZKAN