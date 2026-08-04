DOLAR

47,5539

0,06%
EURO

54,7795

0,08%
ALTIN(gr)

6.216,16

0,32%
BİST 100

0.00

0.00%
Çumra
27°

AÇIK

Son dakika haberleri
  • Anasayfa
  • »
  • Konya Haber
  • »
  • Konya Genç KOMEK İkinci El Oyuncak Pazarı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Konya Genç KOMEK İkinci El Oyuncak Pazarı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu tarafından düzenlenen "2. El Oyuncak Pazarı", Meram Melikşah Pazarı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocuklarda paylaşma, dayanışma ve girişimcili

Çumra'nın En Hızlı
İnternet Hizmeti

100
Mbps'e
Kadar
Sınırsız İnternet,
Sürpriz Fatura Yok!
Kendi altyapımız ve son teknoloji ile
evinize özel kesintisiz internet.
netwifi.com.tr
Konya Genç KOMEK İkinci El Oyuncak Pazarı Yoğun Katılımla Gerçekleşti
Yazar: F.ÖZKAN

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu tarafından düzenlenen "2. El Oyuncak Pazarı", Meram Melikşah Pazarı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocuklarda paylaşma, dayanışma ve girişimcilik duygularını geliştirmeyi amaçlayan bu etkinlik, gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz eğitimleri kapsamında yapılan Genç KOMEK Yaz Okulu 2. El Oyuncak Pazarı, hem çocuklardan hem de ailelerden büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 300 standın kurulduğu etkinlikte öğrenciler, kullanılabilir durumdaki oyuncaklarını satışa sundu. Bu sayede hem geri dönüşüm ve bilinçli tüketim konusunda farkındalık oluştu hem de kendi emekleriyle kazanç elde etmenin mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar, satış süreci boyunca iletişim kurma, sorumluluk alma, para yönetimi ve girişimcilik gibi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Kendi stantlarını hazırlayıp ürünlerini tanıtan çocuklara, ziyaretçiler de uygun fiyatlarla oyuncak alışverişi yaparak destek verdi.

Meram Melikşah Pazar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve aileler için oyunlar, atölye çalışmaları ve çeşitli sosyal faaliyetler de yer aldı. Gün boyu süren programlar sayesinde aileler keyifli vakit geçirirken, çocuklar da eğlenerek öğrenme imkânı buldu.

Editör: F.ÖZKAN

Konya Genç KOMEK İkinci El Oyuncak Pazarı Yoğun Katılımla Gerçekleşti - 1

Konya Genç KOMEK İkinci El Oyuncak Pazarı Yoğun Katılımla Gerçekleşti - 2

Konya Genç KOMEK İkinci El Oyuncak Pazarı Yoğun Katılımla Gerçekleşti - 3

Konya Genç KOMEK İkinci El Oyuncak Pazarı Yoğun Katılımla Gerçekleşti - 4

Konya Genç KOMEK İkinci El Oyuncak Pazarı Yoğun Katılımla Gerçekleşti - 5

Konya Genç KOMEK İkinci El Oyuncak Pazarı Yoğun Katılımla Gerçekleşti - 6