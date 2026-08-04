Konya Sanayisi Yüksek İhracat Başarısıyla Öne Çıktı

Konya, temmuz ayında ihracatta dikkat çekici bir başarıya imza atarak tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artışla 357 milyon 520 bin dolar değerinde ürün ihraç eden kent, ülke ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, temmuz ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Büyükeğen, Konya'nın ihracat artışında Türkiye ortalamasının dört katından fazla bir gelişim gösterdiğini belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Temmuz ayında ihracatımız yüzde 11,8 artışla 357 milyon 520 bin dolara yükseldi. Bu rakam, aynı zamanda bu yıl kaydedilen en yüksek aylık ihracatımız oldu. Türkiye genelinde ihracat artışı yüzde 2,9 olarak gerçekleşirken, Konya olarak bunun dört katından fazla bir artış yakaladık. Ocak-Temmuz dönemindeki toplam ihracatımız ise 2 milyar 48 milyon doları aştı.”

Başkan Büyükeğen, Konyalı sanayicileri ve çalışanları tebrik ederek, “Konyalı sanayiciler olarak üretmeye ve ihracat yapmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Büyükeğen, yılın ilk yedi ayında Konya’nın ihracatında öne çıkan sektörleri de paylaştı. Buna göre, 544 milyon 764 bin dolarla otomotiv endüstrisi ilk sırada yer alırken, onu 465 milyon 286 bin dolarla makine ve aksamları, 179 milyon 764 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 140 milyon 440 bin dolarla demir ve demir dışı metaller ile 134 milyon 13 bin dolarla iklimlendirme sanayi izledi.

Editör: F.ÖZKAN