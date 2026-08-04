Meram Belediyespor Okçuları Türkiye Şampiyonası'ndan Derecelerle Döndü

Meram Belediyespor'un genç okçuları, Kütahya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun 1-2 Ağustos tarihlerinde Kütahya'da düzenlediği Minikler-Yıldızlar Açık Hava Türkiye Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yaptı. Ülkenin dört bir yanından gelen 419 sporcunun yer aldığı bu organizasyonda, Meram Belediyesporlu sporcular kazandıkları derecelerle kulüplerine gurur yaşattılar.

Meram Belediyesporlu İki Okçudan Başarı

Şampiyonada Meram Belediyespor adına mücadele eden Yavuz Selim Çoban, 10-11 Yaş Erkekler kategorisinde sahne aldığı müsabakalarda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyayı boynuna taktı. 8-9 Yaş Erkekler kategorisinde yarışan Alperen Tezcan ise gösterdiği performansla Türkiye dördüncüsü oldu. Genç okçuların bir araya geldiği şampiyonada elde edilen bu başarılar, Meram Belediyespor'un geleneksel Türk okçuluğuna verdiği önemin ve sporcu yetiştirme çabasının karşılığını aldığını gösterdi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, dereceye giren sporcuları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Editör: H.BİLGİLİ