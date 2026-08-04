Seydişehir Baba Çocuk Kampı Sona Erdi

Seydişehir Belediyesi'nin geleneksel Baba-Çocuk Kampı, Kuğulu Tabiat Parkı'nda düzenlenen renkli etkinliklerin ardından sona erdi. Doğayla iç içe geçen bu kamp süresince babalar ve çocukları, unutulmaz bir hafta sonu yaşayarak hem birlikte zaman geçirme hem de çeşitli aktivitelere katılma fırsatı buldu.

Kuğulu Tabiat Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın ve yönetimi ile Kadın Kolları Başkanı Hacer Akın ve yönetimi katıldı. Program kapsamında çadır kurma, eğlenceli takım ve bireysel yarışmalar, açık hava sinema gösterimi, 'O Ses Seydişehir' karaoke yarışması, kamp ateşi, kuş gözlem evi yürüyüşleri ve oryantiring yarışmaları düzenlendi. Eğlence dolu etkinliklerde çocuklar yeni deneyimler kazanırken keyifli anlar yaşadı.

Kampa toplam 60 baba ve 123 çocuk iştirak etti. Kamp boyunca babalar ve çocukları birlikte çadır kurarak doğanın huzurlu atmosferinde kaliteli zaman geçirdi. Yarışmalarda dereceye giren çocuklara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlikte babalar ve çocuklarla bir araya gelen Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, duygularını dile getirdi. Başkan Ustaoğlu, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz kampta babalarımız ve çocukları birlikte unutulmaz anılar yaşadı. Doğayla iç içe keyifli vakit geçirdikleri kampımızda ailelerimizin mutluluğuna ortak olduk. Bu organizasyon aile bağlarının güçlenmesi açısından önemlidir. Babalarımız ve çocuklarımızın buluştuğu, geleneksel hale getirdiğimiz Baba-Çocuk Kampı'nda bu yıl 60 baba ve 123 çocuğumuzu bir araya getirdik. Çocuklarımız, babalarıyla birlikte Kuğulu Tabiat Parkı'nın eşsiz doğasında hem eğlendi hem de hoşça vakit geçirdi.

Bu organizasyon sayesinde çocuklarımız babalarıyla daha sıkı bağlar kurarken, karşılıklı sorumluluk bilinci de gelişiyor. Ailelerin sosyal hayatına katkı sağladığına inandığımız bu etkinliği gelecek yıllarda da sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Editör: B.ÜNLÜ