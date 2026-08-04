Selçuklu Belediyesi Filistinli Öğrencilere Ev Sahipliği Yaptı

Konya'da misafir edilen Filistinli öğrenciler ve aileleri, Selçuklu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gelişim ve Teknoloji Akademisi'ni ziyaret etti. Selçuklu Belediyesi, Türkiye'de ağırlanan Filistinli öğrencilerin ve ailelerinin yanında olmaya devam ediyor. Gazze'de yaşanan zorlu süreç nedeniyle Konya'ya gelen Filistinli çocuklar ve aileleri, bu ziyaretle moral ve motivasyon kazandı.

Piri Reis ve Osmangazi İlkokullarında dil eğitimi alan öğrencilerin katıldığı etkinlikte, Takı Tasarım, Moda ve Oyuncak Atölyelerinde çalışmalar yapıldı. Çocuklar, atölyelerde Filistin ve Türk Bayrağı temalı takılar, çantalar ve oyuncaklar tasarlayarak keyifli bir gün geçirdi.

Kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Filistinli misafirler, Selçuklu Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Filistinli misafirlerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Başkan Pekyatırmacı, "Ülkemizde eğitim gören Filistinliler bizim için çok değerlidir ve her fırsatta yanlarındayız. Bu tür sosyal uyum projeleri, misafir öğrencilerimizin toplumsal yaşama katılmalarına yardımcı oluyor. Dayanışma ve kardeşlik anlayışıyla bugün Gelişim ve Teknoloji Akademimizde Filistinli öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini ağırlamaktan büyük bir gurur duyduk. Şehrimizde dil eğitimi alan çocuklarımızın eğitim yolculuklarında yanlarında olurken, aileleriyle birlikte kurduğumuz bu güçlü gönül bağıyla her zaman destekçileriyiz" dedi.

Editör: M.LEYLEK