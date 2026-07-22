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Çumra'da Biçerdöver Kontrolleri Sürüyor

Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sezonu boyunca gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Teknik ekipler, özellikle hasat sonrası biçerdöver kontrollerini titizlikle yürütüyor. Ya

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Çumra'da Biçerdöver Kontrolleri Sürüyor
Yazar: F.ÖZKAN

Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sezonu boyunca gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Teknik ekipler, özellikle hasat sonrası biçerdöver kontrollerini titizlikle yürütüyor.

Yapılan denetimler kapsamında; biçerdöverlerde yangın söndürme tüpü bulunup bulunmadığı, operatörlerin geçerli belgelere sahip olup olmadığı, dane kaybı oranları ve diğer teknik kriterler detaylı bir şekilde inceleniyor. Kontroller sonucunda gerekli tutanaklar düzenleniyor.

Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu denetimlerin temel amacının, üreticilerin emeğini korumak, tarladaki dane kaybını en aza indirmek ve güvenli bir hasat sezonu geçirilmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Yetkililer, tüm üreticilere bereketli, verimli ve kazasız bir hasat sezonu diledi.

Editör: F.ÖZKAN

Çumra'da Biçerdöver Kontrolleri Sürüyor - 1

Çumra'da Biçerdöver Kontrolleri Sürüyor - 2

Çumra'da Biçerdöver Kontrolleri Sürüyor - 3

Çumra'da Biçerdöver Kontrolleri Sürüyor - 4

Çumra'da Biçerdöver Kontrolleri Sürüyor - 5

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