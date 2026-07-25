Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Açık Hava Sineması Keyfi Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kalehan Ecdat Bahçesi'nde düzenlenen "Sinema Akşamları" etkinliği, Konyalılara yazın tadını açık havada sinema keyfiyle çıkarma fırsatı sunuyor. Kültür ve sanat etkinlikleriyle şehir sakinlerini buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu özel organizasyonla yoğun ilgi görüyor.

Tarihi atmosferi ve nostaljik açık hava konseptiyle dikkat çeken "Sinema Akşamları", her yaştan vatandaşı bir araya getiriyor. Aileler ve çocuklar, seçkin film gösterimleriyle dolu bu etkinlikte yaz akşamlarını kültür ve sanatla iç içe geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Organizasyon, birlikte vakit geçirmeyi teşvik eden yapısıyla açık hava sinemasının özlenen ruhunu yeniden canlandırarak yaz akşamlarını unutulmaz anlara dönüştürüyor.

5 Eylül'e kadar her hafta Cuma ve Cumartesi günleri devam edecek olan gösterimlerde, sinemaseverler geniş bir film yelpazesiyle buluşacak. Etkinliğe katılan vatandaşlar, keyifli bir akşam geçirdiklerini belirterek Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletiyor.

"Sinema Akşamları" kapsamında izleyicilerle buluşacak filmler şu şekilde:

25 Temmuz Cumartesi: Sadık Ahmet

31 Temmuz Cuma: Rafadan Tayfa

1 Ağustos Cumartesi: Kesişme İyi ki Varsın Eren

7 Ağustos Cuma: Tay 2 Ebabil Takımı

8 Ağustos Cumartesi: Hicret Belgeseli

14 Ağustos Cuma: Cennet Annelerin Ayakları Altındadır

15 Ağustos Cumartesi: Nefes Yer Eksi İki

21 Ağustos Cuma: Bir Tutam Karanfil

22 Ağustos Cumartesi: Adile (Adile Naşit)

28 Ağustos Cuma: Bandırma Füze Kulübü

29 Ağustos Cumartesi: Türk İşi Dondurma

4 Eylül Cuma: Büyük Gelen Palto

5 Eylül Cumartesi: Kudüs Macerası (Sır)

Editör: F.ÖZKAN