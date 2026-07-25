Tarihi Meram Çay Bahçesi Yıllara Meydan Okuyor

Meram Belediyesi'nin titiz çalışmalarıyla aslına uygun olarak yeniden düzenlenen Tarihi Meram Aile Çay Bahçesi, sadece estetik bir yenileme sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Meram'ın köklü kültürünü gelecek nesillere aktarma misyonunu üstleniyor. Mekânın özgün dokusu hassasiyetle korunurken, masa ve sandalyelerden ikram edilen lezzetlere (oralet, mısır, çekirdek ve Meram gazozu) kadar her ayrıntı, ziyaretçilere eski Meram günlerinin o sıcak ve samimi atmosferini yeniden yaşatmak üzere özenle tasarlandı.

Bu mekân, çocukluk anılarıyla dolu pek çok Meramlı için yıllar sonra yeniden aynı heyecanı yaşatan bir buluşma noktası haline gelirken, genç kuşaklara da Meram'ın zengin geçmişini deneyimleme fırsatı sunuyor. Tarihi Meram Aile Çay Bahçesi'nde bugün sadece çay demlenmiyor; aynı zamanda dostluklar pekişiyor, hatıralar canlanıyor ve Meram'ın yıllardır süregelen eşsiz yaşam kültürü yeniden hayat buluyor. Tarihin, yeşilin ve samimi sohbetlerin iç içe geçtiği bu özel bahçe, misafirlerine sadece huzurlu bir mola değil, geçmişe uzanan unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor.

Tarihi Meram Aile Çay Bahçesi'ni eşsiz kılan unsurların başında konumu geliyor. Hemen yanı başında, yüzyıllara meydan okuyan Tarihi Meram Köprüsü, ziyaretçileri karşılayan kadim bir simge olarak yükseliyor. 13-14. yüzyıllara, Anadolu Selçukluları dönemine tarihlenen bu görkemli yapı, kesme taş işçiliğiyle ve yuvarlak kemerli beş gözüyle dikkat çekiyor. Suyun akış yönüne yerleştirilmiş sel yaranları ve aynı taşlardan inşa edilmiş sağlam tabliyesiyle köprü, günümüzde de iyi durumda olup sadece yaya trafiğine açık bir miras olarak varlığını sürdürüyor.

Çay bahçesinin hemen üstünde yer alan Tavusbaba Türbesi, bölgenin manevi atmosferini güçlendiren önemli bir değer olarak öne çıkıyor. Türbenin huzur veren ortamı ve ziyaretçilerin sıkça uğradığı bir merkez olması, çay bahçesine manevi bir derinlik katıyor. Birkaç adım ötede yükselen Aydınçavuş Tepesi ise yemyeşil dokusu, ferah havası ve Meram'a hakim eşsiz manzarasıyla bu tarihi atmosferi doğanın büyüleyici güzelliğiyle bütünlüyor.

Tarihi Meram Aile Çay Bahçesi, Meram Belediyesi'nin titizlikle kurguladığı turizm ve gezi rotasının önemli duraklarından biri olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Meram Bağı'ndan başlayıp Meram Millet Bahçesi'ne uzanan bu güzergâhın kalbinde yer alan çay bahçesi, hem Konyalıların hem de şehir dışından gelen misafirlerin dinlendiği, fotoğraf karelerine hayat verdiği ve Meram'ın otantik ruhunu derinden hissettiği özel bir cazibe merkezi haline geldi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un da altını çizdiği gibi, bu proje sadece bir çay bahçesinin yeniden açılması değil; Meram'ın köklü kültürünü, yaşatılan geleneklerini ve ortak hafızasını gelecek nesillere aktarma vizyonunu temsil ediyor.

Editör: F.ÖZKAN