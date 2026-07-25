Konya Dünya Şampiyonası Öncesi Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Ağırladı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Amerika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesindeki son hazırlık kampını Konya'da tamamlayan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ile Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde bir araya geldi. Şampiyona yolculuğu öncesi moral depolayan Ay-Yıldızlı ekip, Selçuklu Spor Okulları öğrencileriyle gerçekleştirdiği hazırlık maçında sporun birleştirici gücünü ve fair-play ruhunu gözler önüne sererek unutulmaz anlar yaşattı.

Başkan Pekyatırmacı, milli sporcuları yalnız bırakmayarak onların heyecanına ortak oldu. Uluslararası arenada birçok başarıya imza atan özel sporcular, kendilerine sağlanan destek ve ziyaret dolayısıyla Başkan Pekyatırmacı'ya teşekkürlerini iletti. Başkan Pekyatırmacı'ya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ve Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı: "Milli Takımımıza Başarılar Diliyorum"

Milli takımı ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu tesiste ilk kez bir araya geliyoruz ancak Konya'mızda daha önce de çalışmalar yapılmıştı. Milli takımımızın çalışma programlarına eşlik etme fırsatımız oldu. O zaman da takımımız çok iyiydi, bugün de çok iyi durumda. Hazırlık maçında Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ve Asbaşkanımızla birlikte takımımızı izleme şansımız oldu. Gerçekten çok mücadeleci, dirençli ve gayretli bir takım görüyoruz. Bu sebeple tüm kıymetli hocalarımıza, antrenörlerimize, ekibimize ve federasyonumuza içtenlikle teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürümüze de buradaki çalışmalara katkılarından dolayı minnettarız. İnşallah Amerika'da en iyi sonuçları elde edeceksiniz. Buna inanıyor, takımımıza güveniyoruz. Kalecimizden tüm futbolcularımıza kadar her birinize güvenimiz tam. İnşallah Amerika'dan en güzel neticelerle geri döneceksiniz. Dualarımız ve desteklerimiz sizinle, gönlümüz sizinle. Sizleri seviyoruz ve her zaman Konya'mızda ağırlamak istiyoruz. Burada olmanız bizim için büyük bir mutluluk. Tekrar teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt da Amerika'daki Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na başarı dileklerini iletti. Çintimar ve Kurt, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya spora sağladığı destekler ve Konya'ya kazandırdığı Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi için teşekkürlerini sundu.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve hediye takdimi ile sona erdi.

Editör: F.ÖZKAN