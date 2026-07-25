Konya Büyükşehir Hayvancılık Desteklerini Sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde hayvancılığın sürdürülebilirliğini artırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla düzenlediği hayvan yetiştiriciliği eğitimleriyle üreticilerin yanında yer almayı sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayvancılıkta Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olan Konya'nın 31 ilçesinde, sektörün gelişimine yönelik çalışmaları eğitim faaliyetleriyle desteklediklerini belirtti. Başkan Altay, “Hayvancılığı güçlendirirken üreticimizin emeğini korumayı hedefliyoruz. Bu amaçla köy köy, mahalle mahalle dolaşarak şehrimizin her köşesindeki çiftçilerimize ulaşmaya gayret ediyoruz. Üreticilerimizin emeğinin berekete dönüşmesi için desteklerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla bu alandaki çalışmaların da büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Altay, veteriner hekimlerin işletmelerde bakım, besleme, aşılama, hastalıklarla mücadele ve biyogüvenlik konularında üreticilere yerinde destek sağladığını ifade etti. Ayrıca, özellikle kadın ve genç çiftçiler başta olmak üzere, danışmanlık ihtiyacı duyan tüm üreticilere eğitim ve teknik destek imkanı sunduklarını ekledi.

Üreticilerle Sürekli İrtibat ve Yerinde Destek

Konya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Selçuklu Tömek Mahallesi'nde hayvansal üretim yapan Muzaffer Fındık'a teknik destekte bulundu.

Uzman Veteriner Hekim Ekrem Yılmaz, üreticilerin her ihtiyacında yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, “Üreticilerle sürekli irtibat halindeyiz. Bir sorun yaşandığında sahadaki veteriner hekimlerimiz ilk müdahaleyi yapıyor. Analiz veya test gerektiğinde ise her türlü desteği sağlıyoruz. Asıl hedefimiz, koruyucu hekimlik anlayışıyla hastalıkların önüne geçmek ve sürü sağlığını korumaktır. Elimizden geldiğince tüm taleplere yetişmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Üreticiden Büyükşehir'e Teşekkür

Üretici Muzaffer Fındık, hayvancılıkta veteriner masraflarının önemli bir yük oluşturduğunu vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, her sorunumuzda yanımızda oluyor, işletmemize kadar geliyorlar. Kan tahlili yapıyor, incelemelerde bulunuyor, varsa hastalık tespit ediyor ve tedavi ile ilaç öneriyorlar; üstelik hiçbir ücret talep etmiyorlar. Hastalıklar yayılmadan önleniyor. Bu işlemleri dışarıda yaptırsak büyük meblağlar ödemek zorunda kalırız, özellikle büyük sürülerde altından kalkmak imkansız olurdu. Büyükşehir Belediyemize bu değerli hizmetleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Hayvansal Üretimde Lider Konumda

Açıklanan verilere göre Konya, 966 bin 37 baş ile büyükbaş hayvan sayısında Türkiye birincisi, 3 milyon 318 bin 481 baş ile küçükbaş hayvan sayısında ise Türkiye ikincisi konumundadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiriciliği eğitimlerinin yanı sıra yem bitkileri tohumu desteğinden süt toplama merkezlerine, tırnak kesim hizmetinden koç desteğine kadar birçok alanda sağladığı desteklerle hayvansal üretime önemli katkılar sunmaktadır. Proje kapsamında büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan yetiştiricileri ve arıcılıkla uğraşan üreticilere yönelik birçok analiz ve test ücretsiz olarak gerçekleştirilirken, veteriner hekimler tarafından koruyucu hayvan sağlığı, bakım, besleme, aşılama ve biyogüvenlik konularında yerinde teknik destekler sağlanmaktadır.

Editör: F.ÖZKAN