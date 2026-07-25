Seydişehir Muhtarları Konya Şeker Tesislerini Gezdi

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Seydişehir ilçesinde görev yapan muhtarları Konya Şeker tesislerinde misafir etti. Program kapsamında Panagro Et-Süt Entegre Tesisi, Ultra Klimalı Modern Domates Serası ve Çumra Atıştırmalık Fabrikası'ndaki üretim süreçleri muhtarlar tarafından yerinde incelendi.

Ziyaret sırasında bölge tarımı, yaşanan su sorunları, gelecekte yapılması planlanan çalışmalar istişare edildi. Başkan Erkoyuncu, bölgenin gelişimi için her zaman muhtarların yanında olacaklarını ve gereken tüm desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı. Erkoyuncu, nazik ziyaretleri için muhtarlara teşekkür etti.

Editör: F.ÖZKAN