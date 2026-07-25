Çumra Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Çumra Belediyesi, çalışanlarının haklarını ve refahını güvence altına alan Toplu İş Sözleşmesi, Belediye ile İş Sendikası arasında imzalandı. İmza töreninde konuşan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, sözleşmenin çalışanların ücret ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler sağladığını, böylece çalışma arkadaşlarının refah seviyesinin yükseltildiğini belirtti.

Başkan Aydın, "Çalışanlarımızın emeğini koruyan, alın terini gözeten bir anlayışla hareket ederek bu sözleşmeyi imzaladık. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerimizde görev yapan değerli çalışma arkadaşlarımızın hak ettikleri kazanımları bu sözleşmeyle güvence altına aldık," ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin tüm çalışanlara, onların kıymetli ailelerine ve Çumra'ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Aydın, bu sürecin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Aydın özellikle, Belediye-İş Sendikası Konya Şube Başkanı İbrahim Koral'ın katkılarına vurgu yaptı. Çumra'ya alın teriyle hizmet eden tüm personelin çalışma şartlarını ve sosyal haklarını iyileştirme gayretlerinin kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.

Editör: F.ÖZKAN