Konya Havzası Su Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirildi

Konya Havzası'nın su yönetimi geleceği için kritik öneme sahip Su Kurulu Toplantısı, ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, Konya Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan, Tarım ve Orman Konya İl Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş ve Konya Havzası Su Kurulu'nda görevli paydaş kurumların temsilcileri iştirak etti.

Gündemde; havza ölçekli su yönetimi stratejileri, su verimliliği çalışmaları, içme suyu güvenliğinin sağlanması, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri ve Konya Kapalı Havzası'nda sürdürülebilir su yönetimi adına yürütülen projeler vardı. Su kaynaklarının korunması, etkin kullanımı ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması hedefiyle, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun hayati rolü vurgulandı. Toplantıda, havzanın su geleceğine ışık tutacak değerlendirmeler yapıldı ve yol haritası belirlenmesine yönelik adımlar atıldı.

Editör: F.ÖZKAN