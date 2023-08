Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bugün ilk defa Sirkeci-Kazlıçeşme hattımızın test sürüşünü gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar açmayı hedefliyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazancı yaklaşık 800 milyon avro olacaktır.” dedi.

Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Test Sürüş Töreni’nde konuşan Uraloğlu, İstanbul’u Avrupa’nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirterek, İstanbul’u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını, Kazlıçeşme-Sirkeci Hattı’nın da İstanbul’da devam eden en önemli kent içi ulaşım projelerinden biri olduğunu söyledi.

Bu projenin sadece bir raylı sistem değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi olduğuna işaret eden Uraloğlu, “Şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyoruz ve bunun gelişmesine çok önem veriyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projemiz de bunun en güzel örneklerinden biridir.” diye konuştu.

Mevcutta Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattın gerekli iyileştirmeler yapılarak 8 istasyon ile tekrar kullanıma açıldığını bildiren Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Bu projede 7 kilometre bisiklet ve yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanı, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, araç ve yaya geçişleri için 22 adet alt geçit, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 adet tarihi nitelikli istasyon, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 adet yenilenecek istasyon ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa’daki 2 yeni istasyon yer alıyor.”

Uraloğlu, 215 bin metrekarelik çalışma alanında, proje tamamlandığında demir yolu hattının bir yönünün trenler tarafından kullanılacağını, diğer yönünün ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme, rekreasyon alanları olarak düzenleneceğini bildirdi.

Eskiden sadece demir yolu için kullanılan arazinin 123 bin metrekaresinin, yani yüzde 57’sinin vatandaşların yaya olarak kullanımına açılacağını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Böylece İstanbullu vatandaşlarımıza şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Ayrıca, durak peron alanları da buna uygun olarak, yarısı tren iniş biniş alanı, yarısı ise dinlenme ve sosyal alan olarak kullanılacaktır. Projemiz kapsamında raylı sistem, yaya ve mikromobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yıllardır kronikleşmiş trafik ve güvenlik sorunlarına neden olan yaya ve kara yolu alt geçitlerini de rehabilite ediyoruz. Projemizde en kapsamlı şekilde ecdat yadigarı, tescilli durakları sanat tarihçileri ve mimarlar nezaretinde ve kurul kararları doğrultusunda restore ediyoruz.”

“Hat boyunca çevrede yaşayan insanların yaşam konforunu artıracak”

Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu projenin sadece demir yolu inşası projesi olmayıp hat boyunca çevrede yaşayan insanların yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de içerdiğini belirterek, “Bu proje, İstanbullu vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyacını karşılamanın yanı sıra sosyokültürel ve turizm odaklı hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi de olacaktır. Yine, proje kapsamında sahil yolu ile Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşağı da modernize ederek alt geçit gabarisini yükseltip ambulans ulaşımına uygun hale getirdik ve kullanıma açtık. Ayrıca, Sirkeci Liman Bölgesi’nde yapılacak yeni demir yolu hattı ile birlikte Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında da ulaşım ve koordinasyon sağlanacaktır.” diye konuştu.

“Şu anda projede yüzde 90’ın üzerinde fiziki ilerleme kaydettik”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattında sefer süresinin ortalama 20-25 dakika arasında olmasını öngördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Şu anda projede yüzde 90’ın üzerinde fiziki ilerleme kaydettik. Tüm altyapı imalatlarını tamamladık. İstasyonlarda inşaat işlerini bitirdik, elektrik ve mekanik işlere devam ediyoruz. 26 adet sanat yapısındaki çalışmaları da tamamladık. Ana güzergahtaki demir yolu ve elektrifikasyon imalatlarını da bitirdik. Projede kullandığımız sinyalizasyon sistemi yerli ve millidir. Bisiklet-yürüme yolu imalatları ve peyzaj işlerimiz de devam ediyor. Bugün de ilk defa Sirkeci-Kazlıçeşme hattımızın test sürüşünü gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar açmayı hedefliyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazancı yaklaşık 800 milyon avro olacaktır.”

-“İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 666 milyar liralık yatırım yaptık”

Bakan Uraloğlu, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’da “hizmet ve eser fırtınası” estirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Son 21 yıl içerisinde Bakanlık olarak İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 666 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, “Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara ile İstanbul-İzmir Otoyolu gibi dev ulaşım yatırımları ile İstanbul’un ulaşım ağını her modda üst seviyeye çıkardık.” dedi.

Özellikle Marmaray projesinin Türkiye’nin son yıllarda ortaya koyduğu proaktif politikanın ve küresel vizyonun en önemli göstergesi ve somut adımlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Doğu Asya’dan Batı Avrupa’ya, Pekin’den Londra’ya kesintisiz ulaşım sağlayan bu projemiz Modern İpek Demiryolu’nun en önemli parçasını oluşturdu. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han ve askerleri gemileri karadan yürütmüştü, bizler de tren setlerini, denizin altından geçirdik.” dedi.

Kent içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi adına çok önemli projelere de devam ettiklerini aktaran Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda bir araya geldiğimiz Kazlıçeşme-Sirkeci hattımızla beraber Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı, olmak üzere toplam uzunluğu 55,7 kilometrelik 5 ayrı metro hattında İstanbul için çalışıyoruz.

Daha önceden de İstanbul’da Marmaray, Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı olmak üzere yapımını tamamlayıp İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu yaklaşık 130 kilometrenin üstündeydi. Şu an İstanbul’un raylı sistem ağı yaklaşık 339 kilometre ve yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 395 kilometreye yükselecek. Yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, İstanbul raylı sistem ağının yaklaşık yarısını biz kazandırmış oluyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur ve çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“(Yerel seçimler) Bu seçim hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin istikbaline yön verecek”

Bakanlık olarak yaptıkları çalışma ve analizlerin İstanbul’un metro ağının ilk aşamada 500 kilometre omurga hattına ve ardından toplamda 1.100 kilometre metro hattına sahip olması gerektiğine işaret ettiğini bildiren Uraloğlu, “Kısaca, İstanbul’un her köşesine raylı sistemi getirmemiz lazım. Hepimiz sorumluluk alanımızda elimizi taşın altına koymalıyız. Hizmet odaklı olmalıyız. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Şimdi önümüzde yaklaşmakta olan 2024 yerel seçimleri var. Her ne kadar sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçim, hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin istikbaline yön verecek. Her zaman dile getirdiğimiz üzere merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin kolektif çalışması çok önemli. AK Parti hükumetleri olarak biz her zaman hizmetten ve eser siyasetinden yana olduk. Bizler Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek adımları atmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, İstanbul’a hizmet sürecinin artarak devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükumetlerimizin İstanbul’daki hizmet süreci bitmedi, artarak da devam ediyor. İstanbul için ne yapsak, İstanbullular için ne hizmet götürsek, yeridir, yerindedir. Kimsenin şüphesi olmasın ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, İstanbul içerisinde araç trafiğinin yoğunlaşmasını engellemek adına Kazlıçeşme-Sirkeci Projesi gibi çevreye duyarlı modern ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize devam edeceğiz. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağına tesis edene kadar durmayacağız, çalışacağız.”

Uraloğlu, projenin yapım çalışmalarını başarıyla yürüten ve trenleri test aşamasına getiren yüklenici firmaya, Bakanlık çalışanlarına ve önceki Bakan Adil Karaismailoğlu’na teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Öte yandan, Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından tören katılımcıları ve gazetecilerle Yedikule’den Sirkeci’ye hareket eden trenle söz konusu projenin test sürüşüne katıldı.