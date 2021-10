Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: “TARIMI SÜREKLİ KILMANIN TEK YOLU SUYUN KONTROLLÜ KULLANILMASIDIR”

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla “İklim Değişikliğinin Tarımda Sürdürülebilir Su Yönetimine Etkisi” konulu çalıştay gerçekleştiriliyor.

Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki çalıştayın açılış konuşmasını yapan SÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, 2021 yılında özellikle Konya başta olmak üzere tüm Türkiye’de kuraklık, yangın ve sel gibi felaket senaryolarının gerçekleştiğinin yüksek derecede hissedildiğini ifade ederek, insan hayatının devamı için gerekli olan gıdanın temel ham maddesini üreten tarım sektörünün başkenti Konya’da bu çalıştayın yapılıyor olmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

SON 50 YILDA SU KULLANIMI 3 KAT ARTTI

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, suyun insan hayatı için önemini anlattığı konuşmasında, “Dünyadaki su miktarının aynı kalmasına rağmen geçtiğimiz 50 yılda su kullanımı 3 kat artmıştır. Beşeri faaliyetlere bağlı olarak su kaynakları, ülkemizde kaliteli miktar açısından devamlı artan bir miktarda baskı altında. 2040 yılı itibariyle gıda ve enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 50, su ihtiyacımızın da yüzde 40 oranında artması bekleniyor. Ülkemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yönünden yüksek risk grubunda olan ülkeler arasında kabul edilmektedir. Düzenlediğimiz çalıştayda bu konular enine boyuna tartışılacak ve çözüm önerileri getirilecektir.” diye konuştu.

ALACAĞIMIZ KURAKLIK TEDBİRLERİ TORUNLARIMIZI ETKİLEYECEK

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, “Son yıllarda ülkemizin aldığı yağışlarda azalma nedeniyle kurak dönemler başladı. Araştırmalara göre geçtiğimiz son 10 yıllık dönem kuraklığın en şiddetli olduğu dönem olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre Konya genelinde su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Havayı kontrol edemeyebiliriz belki ama iklim değişikliğine sebebiyet veren aktiviteleri sınırlayabiliriz. Su israfının önüne geçip suyu daha verimli kullanabiliriz. Böylece bizi bekleyen kuraklık riskine karşı hazırlanabiliriz.” dedi.

BU COĞRAFYADA İNSANLIĞIN İLK GÜNLERİNDEN İTİBAREN TARIM YAPILDIĞI AŞİKAR

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçmişten itibaren su ve tarım denince Türkiye’de ilk akla gelen şehrin Konya olduğunu dile getirerek; 9 bin yıl öncesinden insanların yerleşik hayata geçtiği yer olarak kabul edilen Çatalhöyük’teki buğday kalıntılarından o günden itibaren Konya’da tarımsal üretim yapıldığına dikkat çekti. Başkan Altay, “Ayrıca yine İvriz’de bulunan tarım anıtı dünyanın ilk tarım anıtıdır. Bu coğrafyada insanlığın ilk günlerinden itibaren tarımın yapıldığı aşikardır. Bugün de Türkiye’nin en önemli tarım merkezi Konya’dır. Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle Yeni Büyükşehir Yasasından itibaren tarım da ilgi alanlarımızdan birisi haline gelmeye başladı. Bu vesileyle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Eğitim desteklerimizden tarımsal desteklere kadar birçok konuda, birçok kurumla birlikte proje yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

SU KAYNAKLARIMIZI TASARRUFLU KULLANMAK İÇİN CİDDİ ÇABA SARF EDİYORUZ

Başkan Altay, çalıştaydaki konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Şunun farkındayız ki bu şehirde tarımı sürekli kılmanın tek yolu suyun kontrollü kullanılması. İçme ve kullanma suyunda kullanılan suyun miktarı, toplam tarımda kullanılan suyun yanında çok az bir miktarı oluşturuyor. Buna rağmen kayıp kaçakla ilgili ciddi bir mücadele yürütüyoruz. Su kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak için ciddi çaba sarf ediyoruz. Ama iklim değişikliği konusu önceden konuştuğumuz ve gelecekte olacağını var saydığımız bir konuyken özellikle bu yıl yaşadıklarımızdan sonra konunun ne kadar kritik olduğuna vakıf olduk. Bu konu çocuklarımıza suyu emanet edeceğimiz bir konu olmaktan çıkıp, hepimizin yaşamına etki edecek bir konu olmaya başladı. Onun için tarafların konuyu en iyi şekilde tartışıp bir rapor haline getirmesi ve hepimizin bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiği çok elzem. Bu çalıştayın da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.” diye konuştu.

BİRLİK OLARAK BU TÜR ORGANİZASYONLARA HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulmuş Türkiye’nin ikinci uluslararası birliği olan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı olarak da özellikle bu konuda birliğin inisiyatif almasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Birlik olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak su yönetimi, suyun tasarruflu kullanılması, tarım ve tarımın geliştirilmesi konusunda bugüne kadar çalıştığımız gibi bundan sonra da kurumlarımızla birlikte çalışacağız.” dedi.

TORUNLARIMIZA DEĞİL, ÇOCUKLARIMIZA SUYUN KALIP KALMAYACAĞINDAN ENDİŞE EDİYORUZ

AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, “Bundan 15-20 yıl önce vahşi sulamadan vazgeçilmesini konuşuyorduk. Şükürler olsun, Konya’nın neresine gidersem gideyim vahşi sulamayı görmüyoruz desem yeridir. Bu, yasaklamadan önce bir bilinçle oluşur. Bu konuda da büyük bir bilinç oluştu. Bizim bu konuda tedbir almamız gerekiyor. Gerek sanayide olsun, gerek tarımda olsun bir gram su bile israf edilmemesi gerekiyor. Önceden torunlarımıza su kalmayacak diye endişe ediliyordu. Şimdi torunlarımıza değil, çocuklarımıza suyun kalıp kalmayacağından endişe ediyoruz. Bu konuda hep beraber elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Nil Nehri’ni buraya çevirme şansımız yok. Biz Konya kapalı havzasındayız. Türkiye’nin en az yağış alan bölgesindeyiz.” açıklamasını yaptı.

BİZ DEĞİŞİRSEK DÜNYA GÜZELLEŞECEK

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Bugün burada bulunanlar dünyamızın belki de çok uzak olmayan gelecekte başına gelmesi muhtemel bir macerayı konuşuyorlar. Burada bulunanların birbirlerini veya kurumları suçlamak yerine ne kadar zor olursa olsun sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı beni mutlu ediyor. Geleceğe dair ümitlerimiz sizler gibi beni de diri tutuyor. Merhametini yitirmiş bir dönemde bizler merhametin temsilcisi, vicdanların sesi oluyoruz. Çok değerli hocalarımız sunacakları uzmanlık raporlarıyla, verilerle biz değişirsek dünya güzelleşecek diyecekler. Tarım ve hayvancılığın başkenti olan Konya’mızda böyle bir çalışmanın yapılması memnuniyet vericidir.” dedi.

SU YATIRIMI BÜTÇEMİZ ESKİ YILLARA GÖRE ARTTI

AK Parti Kars Milletvekili, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, bilime yer açarak bilimi referans almanın önemini anlatarak şu ifadeleri kullandı: “Büyükşehir Belediye Başkanımız bulunduğu ve dünyada öne çıkardığı mecrayı bilimin hizmetine sunma örnekliliğini göstermiş aynı zamanda bu bizim yerel yönetimlerimizin de tarıma ve kendilerini ilgilendiren sektöre bakışını gösteriyor. O yüzden Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle son yıllarda su stresi olan ülkelerden birisi olduğumuzu belirtiyor. Yine bilim insanlarımızın uyarmalarıyla Cumhurbaşkanımız buna ilk el atanlardan. Pandemi nedeniyle sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz ama artırdığı her kuruşu sulama yatırımlarına yönlendiriyor. Bu yıl belki de kısıt olmayan hatta eski yıllara göre artan bütçelerimizden bir tanesi su yatırımlarına yarılan bütçemizdir. Dolayısıyla bu manada bu alan bilimin önceliği olduğu gibi bizim hükümetlerimizin de en öncelikli kalemleri içindedir. Suyla alakalı bilincimizin gelişmesine, toplumsal duyarlılığımızın artmasına ve bunlara uygun politikalar geliştirilmesine kaynak teşkil edecek bu çalıştayımızın başarılı olmasını diliyorum.”

ALACAĞIMIZ TEDBİRLER, ÇOCUKLARIMIZIN HAYATA TUTUNMASI İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “Bütün insanlarımızın hayatlarına temel girdi sağlayacak unsur sudur. Su hayattır. Su kaynaklarının azalması, kaliteli ve etkin bir şekilde insanlığın hizmetine sunulması ve sürdürülebilirliği ile ilgili yüksek derecede büyük riskle karşı karşıyayız. Su ile ilgili alacağımız tedbirler çocuklarımızın hayata tutunması ve hayatını ikame ettirmesi bakımından hayati derecede önem taşıyor. Teorik çalışmalar önemlidir ancak pratikte eksikleri nasıl giderebiliriz, bizlere ne düşüyor, bunları hayata geçirmeliyiz. En azından suyu hassasiyetle kullanmak, çok fazla suya ihtiyaç duyulan ürünlerin yetiştirilmemesi konusunda bilinçli olmak önemli.” diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’nın da katıldığı çalıştayda, açılış konuşmalarının ardından SÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkan Yardımcısı ve Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kubilay Baştaş ile Devlet Su İşleri Eski Bölge Müdürü Mevlüt Pınarkara tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

3 gün sürecek “İklim Değişikliğinin Tarımda Sürdürülebilir Su Yönetimine Etkisi Çalıştayı”nda uzmanlar tarafından su sorunu, iklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili çözüm önerileri masaya yatırılacak.

