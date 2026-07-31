DOLAR

47,5198

0,21%
EURO

54,8856

0,20%
ALTIN(gr)

6.190,15

-1,06%
BİST 100

0.00

0.00%
Çumra
24°

AÇIK

Son dakika haberleri
  • Anasayfa
  • »
  • Konya Haber
  • »
  • Konya'da Kırsalda Bereket Projesi Kapsamında İlk Hayvan Teslimatı Gerçekleşti

Konya'da Kırsalda Bereket Projesi Kapsamında İlk Hayvan Teslimatı Gerçekleşti

Konya'da kırsal kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen 'Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında projenin Konya'daki ilk hayvan teslimatı, TİGEM tarafından Sarayönü ilçesi Gözlü M

Çumra'nın En Hızlı
İnternet Hizmeti

100
Mbps'e
Kadar
Sınırsız İnternet,
Sürpriz Fatura Yok!
Kendi altyapımız ve son teknoloji ile
evinize özel kesintisiz internet.
netwifi.com.tr
Konya'da Kırsalda Bereket Projesi Kapsamında İlk Hayvan Teslimatı Gerçekleşti
Yazar: F.ÖZKAN

Konya'da kırsal kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen 'Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında projenin Konya'daki ilk hayvan teslimatı, TİGEM tarafından Sarayönü ilçesi Gözlü Mahallesi'nde üretim yapan bir kadın yetiştiriciye gerçekleştirildi.

Teslimatın ardından, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi teknik personeli tarafından yetiştiriciye bilgilendirmeler yapıldı. Hayvanların ırk özellikleri, doğru bakım ve besleme teknikleri ile hastalıklardan korunma yöntemleri konularında bilgiler aktarıldı. Ayrıca, yetiştiricinin projeye ve hayvanların bakımına dair tüm soruları yanıtlandı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin daima yanında olmaya, kırsalda bereketi artırmaya ve hayvancılık faaliyetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Editör: F.ÖZKAN

Konya'da Kırsalda Bereket Projesi Kapsamında İlk Hayvan Teslimatı Gerçekleşti - 1

Konya'da Kırsalda Bereket Projesi Kapsamında İlk Hayvan Teslimatı Gerçekleşti - 2

Konya'da Kırsalda Bereket Projesi Kapsamında İlk Hayvan Teslimatı Gerçekleşti - 3

Konya'da Kırsalda Bereket Projesi Kapsamında İlk Hayvan Teslimatı Gerçekleşti - 4

Konya'da Kırsalda Bereket Projesi Kapsamında İlk Hayvan Teslimatı Gerçekleşti - 5

İlgili Haberler

PlusNet Banner - 280x300

Son Haberler

Fiber Altyapı