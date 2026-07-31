Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit DYK Kurslarını ve Okul Projelerini İnceledi

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu ilçesinde bulunan Erenköy Zeki Altındağ Ortaokulu ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi'nde devam eden yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) çalışmalarını yerinde inceledi. Müdür Yiğit, kurslarda eğitim alan öğrencilerle ve tercih danışmanlığı yapan öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretleri sırasında Erenköy Zeki Altındağ Ortaokulu'nda "Bizim Okulumuz Projesi" kapsamında okul koridorlarında gerçekleştirilen düzenlemeleri de inceleyen İl Müdürü Yiğit, projelerin uygulanış süreçleri hakkında bilgi aldı.

Murat Yiğit'e ziyaretleri boyunca Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç eşlik etti.

Editör: F.ÖZKAN