Selçuk Üniversitesi Aday Öğrencilere Kapılarını Açtı

Selçuk Üniversitesi, üniversite adaylarını bilgilendirmek amacıyla düzenlediği iki günlük Tercih Tanıtım Günleri'ne ev sahipliği yapmaya başladı. Etkinlik kapsamında, aday öğrencilerin kampüs yaşamından akademik bölümlere, barınma olanaklarından sosyal ve kültürel imkanlara kadar merak ettikleri tüm sorular yanıt buluyor. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, tüm öğrencileri bu önemli etkinliğe davet etti.

Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım günlerinde, aday öğrenciler üniversite ve bölümler hakkında bilgi edinme fırsatı yakalıyor. Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve konservatuvarların yanı sıra, Üniversitenin sunduğu sosyal, kültürel ve uluslararası olanaklar hakkında da bilgilendirmeler yapılıyor.

Etkinlik süresince akademik ve idari kadro, aday öğrencilerin bölüm ve meslek tercihlerine yönelik sorularını yanıtlıyor. Barınma, ulaşım, yemek hizmetleri, kütüphane ve genel kampüs yaşamı gibi kritik konularda da öğrencilere yol gösteriliyor. Ayrıca, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Erasmus+ Koordinatörlüğü ve İŞKUR gibi önemli birimler de stantlarıyla aday öğrencilerle birebir etkileşim kuruyor.

**Rektör Yılmaz'dan Aday Öğrencilere Başarı Dilekleri**

Etkinlik alanını bizzat ziyaret eden Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, aday öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştirerek bu önemli tercih sürecinde kendilerine başarılar diledi. Rektör Yılmaz'a ziyaretinde, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Ak, Prof. Dr. Haldun Soydal ve Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu ile Genel Sekreter Mustafa Karakışla eşlik etti.

Selçuk Üniversitesi'nin köklü geçmişine ve güçlü araştırma potansiyeline vurgu yapan Rektör Yılmaz, şunları kaydetti: "Selçuk Üniversitesi tanıtım günlerinde, tüm fakültelerimiz, öğrenci topluluklarımız ve ilgili birimlerimizle birlikte, aday öğrencilerimize üniversitemizin sunduğu tüm imkanları en detaylı şekilde aktarıyoruz. 50 yılı aşkın süredir eğitim ve öğretim hizmeti veren, 500 bini aşkın mezunuyla büyük bir aile olan Selçuk Üniversitesi, aday araştırma üniversitesi statüsünde olup oldukça güçlü bir araştırma potansiyeline sahiptir. Öğrencilerimizin akademik performanslarını ve araştırma olanaklarını sürekli geliştirerek çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Tüm öğrencilerimizi tanıtım günlerimize bekliyoruz."

**Aday Öğrencilerden Kampüs ve Bölümler Hakkında İlk İzlenimler**

Tercih Tanıtım Günleri'ne katılım gösteren aday öğrenciler, üniversite ve bölümlere dair merak ettikleri tüm sorulara doğrudan akademik personelden yanıt almanın avantajını yaşadı. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne ilgi duyduğunu belirten Efekan Alagöz, kampüsün büyüklüğünden etkilendiğini ifade ederek, "Kampüsü çok beğendim, diğer üniversitelerle olan bağlantısı da güzel. Mühendislik alanlarını düşünüyorum ve şu anda burayı tercih etme ihtimalim yüksek," şeklinde değerlendirmede bulundu.

Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümünü inceleyen Mustafa Alagöz ise fakültenin köklü geçmişine vurgu yaptı. Alagöz, "Çok eski ve oturmuş bir sistemle işleyen köklü bir fakülte olması, gelecekte bana fayda sağlayacağını düşündürüyor. Henüz kesin kararımı vermedim ama tercihlerimde buradaki bazı bölümlere mutlaka yer verebilirim," ifadelerini kullandı.

Konya'da ikamet ettiğini ve eğitimine Selçuk Üniversitesi'nde devam etmek istediğini dile getiren Büşra Doğru ise şunları söyledi: "Burada okumayı çok istiyorum ve ilk tercihlerimi Selçuk Üniversitesi'ne ayıracağım. Öğrenci dostu harika bir kampüsü var. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünü düşünüyorum, Sosyoloji de alternatiflerim arasında. Bu tanıtım günleri, hocalarımızla tanışıp bölümler hakkında detaylı bilgi almak için eşsiz bir fırsat sunuyor."

Selçuk Üniversitesi Tercih Tanıtım Günleri, belirlenen iki günlük süre boyunca, 10.00-16.00 saatleri arasında aday öğrencileri ağırlamaya devam edecek.

Editör: F.ÖZKAN