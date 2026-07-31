Tarihi Rotayla Konya'yı Keşfet Bisiklet Turları Başlıyor

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına sahip Konya, bisikletli ulaşımı ve turizmini geliştirmek, şehrin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlediği bisiklet turlarına Ağustos ayında da kesintisiz devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Keykubad’ın İzinde Pedallıyoruz' mottosuyla gerçekleştirilecek turlara katılmak isteyen bisiklet tutkunları, viaanatolia.com adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, bisikletli ulaşımı yaygınlaştırma, bisiklet sporunu destekleme ve şehrin bisiklet turizmi potansiyelini artırma hedefleri doğrultusundaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonu (ACES) tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti olarak tescillenen Konya'da, bu kapsamda düzenlenen turlara Ağustos ayında birbirinden özel yeni rotalar eklenecek.

Yıl içinde başarıyla tamamlanan 6 farklı turun ardından düzenlenecek yeni programlarla katılımcılar; 2 Ağustos'ta binlerce yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin önemli merkezlerinden Çatalhöyük'ü, 16 Ağustos'ta Beyşehir Dumanlı Yaylası ve Kubadabad Sarayı'nı, 23 Ağustos'ta ise Kadınhanı-Kestel Mesire Alanı güzergâhlarını pedallayarak keşfetme fırsatı bulacak.

Bu eşsiz bisiklet turları, katılımcılara sadece spor yapma imkânı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda şehrin köklü tarihini, zengin kültürünü ve göz alıcı doğal güzelliklerini yakından tanıma ayrıcalığı yaşatacak. Kadim göç ve kervan yollarının izinde gerçekleşecek turlarda bisikletseverler, belirlenen güzergâhlarda keyifli bir sürüş deneyimi yaşarken, ziyaret edilen bölgelerin tarihi ve kültürel değerleri hakkında derinlemesine bilgi edinme şansı yakalayacak.

Ağustos ayında gerçekleştirilecek bisiklet turlarına katılım sağlamak ve detaylı bilgi edinmek isteyen bisikletseverler, tüm kayıt işlemlerini viaanatolia.com adresi üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.

Editör: F.ÖZKAN