Konya Yaz Spor Okulları Başladı On İki Binden Fazla Öğrenci Sporla Buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, "Spora Erişimi Olmayan Çocuk Kalmasın" sloganıyla 28 ilçede 6-16 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlediği Yaz Spor Okulları'nda eğitimler başladı. Bu yıl 12 binden fazla öğrenciyi ağırlayan okullar, gençlerin yaz tatillerini hem verimli hem de eğlenceli geçirmesini hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların ve gençlerin sporla iç içe bir yaz tatili geçirmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Altay, yılın her döneminde olduğu gibi yaz aylarında da gençlere yönelik faaliyetleri titizlikle sürdürdüklerini vurguladı. "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda Yaz Spor Okulları ile öğrencilerimizin yaz tatillerini verimli değerlendirmelerine katkı sağlıyoruz. Bu yaz, merkez dışındaki 28 ilçemizde 12 binden fazla öğrencimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz," dedi.

Altay, sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunan bu eğitimlerle onların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilerimiz spor yapmanın yanı sıra takım ruhunu, paylaşmayı ve birlikte hareket etme kültürünü de deneyimliyorlar. Spor okullarımıza katılan tüm öğrencilerimize başarılı ve keyifli bir eğitim dönemi diliyorum. Destek veren kurumlara ve velilerimize de teşekkür ediyorum."

Yaz tatilini spor yaparak değerlendirmek üzere Konya Büyükşehir Belediyesi İlçe Yaz Spor Okulları'na katılan öğrenciler de hem eğlendiklerini hem de spor yapma imkânı bulduklarını ifade ederek, kendilerine bu fırsatı sunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkürlerini ilettiler.

Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle "Spora Erişimi Olmayan Çocuk Kalmasın" sloganıyla hayata geçirilen Konya Büyükşehir Belediyesi İlçe Yaz Spor Okulları'na 28 ilçede toplam 12 bin 180 öğrenci kayıt yaptırdı. Proje kapsamında 6-16 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler, 56 spor tesisinde alanında uzman 176 antrenör eşliğinde ücretsiz olarak tatillerini dolu dolu geçirecekler.

Konya Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda atletizm, basketbol, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, satranç, tekvando, voleybol, yüzme ve jimnastik başta olmak üzere toplam 25 farklı branşta eğitimler veriliyor.

Editör: F.ÖZKAN