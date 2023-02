“KÜLTÜR VE TURİZM PROJELERİ TANITIM TOPLANTISI” YAPILDI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kültür ve Turizm Projeleri Tanıtım Toplantısı”nda 2023 yılını kültür ve turizm anlamında dolu dolu geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Altay, Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Konya’nın her dönemde en önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Konya’nın dünyanın en eski şehri Çatalhöyük’le başlayan yolcuğunu 10 bin yıldır aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Altay, “Köklü medeniyetimiz bütün ihtişamıyla ve görkemli eserleriyle Konya’mıza mührünü kazıdı. Sahip olduğumuz bu birikim Konya’mızın adeta açık hava müzesi olmasını sağladı. Bugün bütün bu değerlere aynı anda sahip olmak, her bir Konyalı hemşerimiz için büyük gurur kaynağıdır. Bu topraklara hizmet etmek kadim bir gelenektir.” ifadesini kullandı.

Altay, tarihin kendilerine yüklediği hizmet etme sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirme gayretinde olduklarını belirterek, kültür, sanat ve turizm alanında hayata geçirdikleri ve ilerleyen süreçlerde hayata geçirecekleri çalışmaları detaylı şekilde anlattı.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023’ün, tüm ülke adına son derece kıymetli bir yıl olduğuna dikkati çeken Altay, “Bu yılı dolu dolu geçirmek ve bir kültür yılı haline getirmek için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kapsamlı bir takvim hazırladık.” dedi.

Hazreti Mevlana’nın vuslatının 750. yıl dönümü sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2023’ün “Mevlana Yılı” ilan edildiğini anımsatan Altay, şöyle devam etti:

“Mevlana Hazretleri’nin evrensel mesajını çok daha geniş alanlara yayma fırsatı bulacağımız bu gelişme hepimizi çok sevindirdi. Konya’mıza da oldukça önemli katkıları olacak bu güzel müjde için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizler de 2023 yılında Mevlana Hazretleri’nin manevi iklimini daha çok hissedeceğimiz kültürel çalışmalara ağırlık vereceğiz. Vuslat’ın 750. yıl dönümünü en iyi şekilde değerlendirmek için üzerimize düşeni yapacağız. Bu kapsamda başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla ulusal ve uluslararası pek çok ortak projeyi hayata geçireceğiz. Yılın her ayı Mevlana Hazretleri ile ilgili pek çok etkinlik hemşerilerimizle ve Konya’mızı ziyaret eden konuklarımızla buluşacak.”

Altay, “Türkiye Yüzyılı” idealine Konya olarak en büyük katkıları sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Toplantıya AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, BBP Konya İl Başkan Vekili Mehmet Atasagun, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediyesi Başkan Vekili Adil Tosun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, yazarlar, akademisyenler, turizm rehberleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı. A.A