MERAM BELEDİYESPORLU 2 TAEKWONDOCU MİLLİ TAKIMDA

Meram Belediyesporlu sporcular Nisa Nur Uysal ve Saliha Küçüksolak Konya’da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda aldıkları madalyalarla milli takıma girme başarısı gösterdiler. Sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Sporcularımızın, uluslararası turnuvalarda ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum” dedi.

Meram Belediyespor, Konya’da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda iki madalya kazanarak yine adından söz ettirdi. Kulüp sporcularından Nisa Nur Uysal 57 kilogramda Türkiye ikinciliği, Saliha Küçüksolak ise 53 kilogramda Türkiye üçüncülüğünü göğüsledi. Meram Belediyesporlu bu iki taekwondocu, 72 ilden 745 kulüp ve 2047 sporcunun katıldığı şampiyonada aldıkları sonuçla Milli Takım kadrosuna girmeye ve ülkemizi uluslararası şampiyonalarda ve WTF Dünya Başkanlık Kupasında temsil etmeye hak kazandılar.

BAŞKAN KAVUŞ; “SPORCULARIMIZIN ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİNE İNANIYORUM”

Meram Belediyesporlu taekwondo sporcuları Nisa Nur Uysal ve Saliha Küçüksolak ile antrenörlerini hem alınan madalyalar hem de milli takıma seçilmeleri sebebiyle tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, takım sporcularının girdikleri her turnuva ve şampiyonadan madalyalarla dönerek kendilerini ve Meram’ı onurlandırdıklarının altını çizdi. Meram Belediyespor isminin hep başarıyla anılması için gereken altyapıyı oluşturmak adına önemli yatırımların altına imza attıklarını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, yaptığı açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verdi; “Bu çalışmalarımızın karşılığını, sporcularımız Meram’a getirdikleri madalyalarla ödüyorlar. Her birine şükranlarımı sunuyorum. Konya’da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda madalya kazanarak uluslararası turnuvalarda ayyıldızlı formayı taşıma onuru kazanan sporcularımızı, antrenörlerini, teknik ekibi ve kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Her iki sporcumuzunda ülkemizi, şehrimizi ve Meramımızı en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum.” B.BAYRAM