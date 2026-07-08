Meram’da KOP Destekli İpek Böceği Projesi Yakından Takipte

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, KOP (Konya Ovası Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle yürütülen İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Meram ilçesi Yeşildere Mahallesi’ndeki üreticileri ziyaret etti. İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi teknik personeli tarafından gerçekleştirilen ziyaretiyle, projenin sahadaki ilerleyişi ve mevcut durumu yakından incelendi.

Ziyaret sırasında, proje çerçevesinde temin edilen ipek böceği besleme çadırlarının genel durumu ve üretim koşulları detaylı bir şekilde kontrol edildi. İpek böceklerinin gelişim süreçleri, beslenme düzenleri ve genel yetiştiricilik faaliyetleri yerinde değerlendirilerek, üreticilerle proje hakkında kapsamlı bilgi alışverişinde bulunuldu. Yapılan bu gözlemlerle birlikte, projenin etkinliği ve üreticilere sağladığı faydalar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ziyaret sonrası yaptıkları açıklamada, “Üreticilerimizin her zaman yanında olmaya, kırsal kalkınmayı destekleyen projelerimizi sahada yakından takip etmeye ve sürdürülebilir üretimi desteklemeye devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Editör: F.ÖZKAN