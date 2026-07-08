Konya Geneli Haşere İlaçlaması Aralıksız Sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminin gelişiyle birlikte 31 ilçesindeki 859 mahallede uçkun ve larvaya karşı yoğun ilaçlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Halk ve çevre sağlığını ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamlı mücadeleyi ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde yürütüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Altay, “Çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Yaz ayları boyunca ilaçlama faaliyetlerimizi Konya’nın dört bir yanında büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Çalışmalarımızda, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığına uyumlu, çevreci ve biyolojik ilaçlar tercih ediyoruz” dedi.

Başkan Altay, ekiplerin uçkun mücadelesini 06.00-10.30 ve 18.00-22.30 saatleri arasında, larva mücadelesini ise 07.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca vatandaşların da haşere ile mücadeleye katkı sağlamasının önemine değinerek, “Hemşehrilerimizden gıda atıklarını poşetlemeden atmamalarını, çevre temizliğine özen göstermelerini, çöplerini poşetleyerek çöp konteynerlerine bırakmalarını rica ediyorum. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın da gübrelerini biriktirmemesi ve kendi periyodik ilaçlamalarını yaparak haşere üremesine engel olması büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyet, mücadelemizin başarısını daha da artıracaktır. Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Konya için tüm imkanlarımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

**Kapsamlı Ekipler ve Modern Donanım**

Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında 31 ilçedeki 859 mahallede toplam 40 ekiple sahada yer alıyor. Bu ekipler; 21 uçkun, 14 larva, 4 kontrol ve bir teknik servis ekibinden oluşuyor. İlçe belediyeleri ve muhtarlarla iş birliği içinde yürütülen çalışmalarda; sokaklar, parklar, bahçeler, mezarlıklar ve mesire alanları düzenli periyotlarla ilaçlanıyor. Operasyonlarda 20 ULV makinesi, 14 pülverizatör, 14 ilaçlama pompası ve 1 mist blower olmak üzere toplam 49 adet modern makine kullanılıyor.

**Kontrollü ve Şeffaf Yönetim**

Çevre Sağlığı İlaçlama Yönetim Sistemi kapsamında, tüm ilaçlama araçları GPS Araç Takip Sistemi ile anlık olarak izleniyor. Bu sayede mahallelerdeki sokak ilaçlaması, uygulama saatleri, kullanılan ilaç türü, mazot ve benzin tüketimi gibi tüm veriler sistematik olarak takip ve kontrol altında tutuluyor. İlaçlama çalışmalarında görev alan personele yönelik olarak da biyosidal ürün uygulayıcı eğitimleri, sağlık taramaları, hizmet içi eğitimler, saha denemeleri ile teorik ve pratik uygulama eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirilerek hizmet kalitesi en üst düzeyde tutuluyor.

Editör: H.BİLGİLİ