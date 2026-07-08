Cihanbeyli Tarım ve Orman’dan Gübre ve Bitki Koruma Ürünleri Bayilerine Kapsamlı Kontrol

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde, tarımsal üretimin güvenliğini ve kalitesini artırmak hedefiyle gübre ve bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Cihanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, ilçede faaliyet gösteren bayilerdeki ürünlerin ruhsatları, depolama ve muhafaza şartları ile satış kayıtlarının mevzuata uygunluğu detaylı bir şekilde inceleniyor.

Gerçekleştirilen denetimlerle, üreticilerin güvenilir tarımsal girdilere erişimi güvence altına alınırken, bilinçli ürün kullanımı teşvik ediliyor ve sürdürülebilir tarımsal üretim destekleniyor. Cihanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, “Üreticilerimizin güvenilir tarımsal girdilere erişimini sağlamak, bilinçli ürün kullanımını teşvik etmek ve sürdürülebilir tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Güvenilir tarımsal üretim için sahadayız,” açıklamasını yaptı.

Editör: F.ÖZKAN