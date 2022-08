TANDIR EKMEĞİ YAPARAK 3 ŞUBE VE 23 ÇALIŞAN YÖNETİYOR

Evinin garajında başladığı tandır ekmeği yapımını üç şubede 23 çalışanıyla sürdürüyor

Konya’da yaşayan Emine Keleş:

“Ev hanımıydım, bu zamana kadar çalışma hayatıyla ilgili hiçbir deneyimim yoktu. O ufak garajda, ‘ekmek yapalım’ diye yola çıkmamızla ticari hayatımız başladı”

“İsteyen ev hanımları boş durmasınlar, çalışsınlar. İnsan isteyince her şeyi yapar, her şeyi başarır. Yeter ki sadece istesinler”

HAVVA DEREAĞZI – Konya’da yaşayan Emine Keleş, 15 yıl önce evininin bahçesindeki garajda yapmaya başladığı tandır ekmeğini, açtığı 3 şubeyle müşterilerine sunuyor.

Ailece sevdikleri geleneksel tandır ekmeğini ara ara yapmak için evlerinin garajına 2007’de tandır yerleştiren 50 yaşındaki Keleş, ilerleyen süreçte komşularından gelen taleple sipariş almaya başladı.

Keleş, yaptığı tandır ekmekleri çevresinde beğenilince 5 yıl önce ilk dükkanını açtı. Zamanla işini ilerleten Keleş, 23 kişinin çalıştığı 3 şubede müşterilerine hizmet veriyor.

“İsteyen ev hanımları boş durmasınlar, çalışsınlar”

Üç çocuk annesi Keleş, AA muhabirine, hiçbir tecrübesi yokken ailesinin de desteğiyle ticarete atıldığını söyledi.

Tandır ekmeği yapmanın çok zor ve zahmetli bir iş olduğunu aktaran Keleş, “Bu işin zor olduğu kadar çok güzel yanları da var. Kendi ayaklarınızın üzerinde durabiliyorsunuz, istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz, çalışmak zorluklarına rağmen çok güzel bir şey. İsteyen ev hanımları boş durmasınlar, çalışsınlar. İnsan isteyince her şeyi yapar, her şeyi başarır. Yeter ki sadece istesinler.” diye konuştu.

Keleş, daha önce hiçbir iş tecrübesi olmadığını belirterek, “Ev hanımıydım, bu zamana kadar çalışma hayatıyla ilgili hiçbir deneyimim yoktu. O ufak garajda ‘ekmek yapalım’ diye yola çıkmamız ticari hayatımızda başladı. Ondan haberimiz yokmuş, Rabb’im ticareti de nasip etmiş. Eşime yardım ettim, katkıda bulundum, çocuklarımı okuttum. Allah’ın izniyle hiç de şikayetçi değilim. Çok güzel anılarımız, hayatımız oldu.” ifadelerini kullandı.

“Biz evlatları olarak annemizin her zaman yanındayız”

Emine Keleş’in oğlu Talha Keleş de annesinin yıllardır azimle çalıştığını, elde ettiği başarıyı hak ettiğini vurguladı.

Keleş, ailece annesine destek olduklarını ve açtıkları 3 şubeyle müşterilerine hizmet vermeye devam ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

“Sanayideki dükkanımız 150, Bedesten Çarşısı’ndaki 70, Anadolu Sanayi’deki dükkanımız da 200 metrekare. Hedefimiz Türkiye geneline açılabilmek. Türkiye’den sonra dünya geneline açılmayı istiyoruz. Bu işe annem küçük bir yerde başladı. Sonra 16 metrekarelik bir dükkanla devam etti. Biz evlatları olarak annemizin her zaman yanındayız. Bundan sonraki hedefimiz de ihracat ve dünya geneline açılabilmek. Tandır ekmeği Konya’ya ait yöresel bir lezzet. Çeşitli illerde de var ama bizimki gibi değiller. Allah izin verirse Konya’nın lezzetini dünyaya duyurmak istiyoruz.” A.A.