BAŞKAN CANDAN’DAN 30 AĞUSTOS MESAJI

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir

mesaj yayımladı.

Başkan Candan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü için yayımladığı mesajındaşu açıklamalara yer verdi: “Milletimiz, 100 yıl önce dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarının birini yazdı. İşgal güçlerini yurttan kovmak için bağımsızlık ateşini, Büyük Taarruzu başlatarak yaktı. Anadolu’nun yurt edinmemizle nihayetlenen Malazgirt Meydan Muhare-

besinden, 30 Ağustos Zaferi’ne kadar yazılan bu destanlar neticesinde Ağustos ayı bizim için ‘Zaferler ayıdır.’ Milletimizin istiklalini ve istikbalini koruma noktasındaki kararlılığının yedi düvele yeniden haykırıldığı günün ve zaferin adıdır; ‘30 Ağustos.’ Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı zaferin adıdır. Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı,

dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır.

Milletimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Göğsümüzü kabartan bu zaferi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla, Büyük Taarruz’daki şehitlerimizi ve

sonrasında hayatlarını kaybeden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” A.ARAN