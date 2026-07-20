Bu Hafta Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji'den Sıcaklık ve Sağanak Yağış Uyarısı

Türkiye genelinde yeni haftada hava sıcaklıklarında ani ve keskin bir değişim yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık tahmin raporuna göre, ülke genelinde aşırı sıcaklarla başlayan günler, haftanın ikinci yarısından itibaren yerini serin ve yağışlı bir hava dalgasına bırakacak.

Haftanın İlk Yarısında Kavurucu Sıcaklar Kapıda

Haftanın ilk günlerinde yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler zirveyi görecek. Tahminlere göre bugün Aydın'da 38, Antalya'da 36 ve Diyarbakır'da 40 dereceye ulaşacak sıcaklıklar yaşamı zorlaştırabilir. Başkent Ankara'da ise sıcaklığın 35 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Balkanlar'dan Gelen Serinlik Dereceleri Düşürecek

Salı ve çarşamba günlerinden itibaren Marmara ile Karadeniz kıyı şeridinde yerel yağış geçişleri başlayacak. Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde yönünü kuzeye çeviren Poyraz rüzgarı, hissedilir derecede bir serinlik getirecek. Perşembe gününden itibaren ise Balkanlar üzerinden giriş yapacak soğuk hava dalgası, sıcaklıkları hızla aşağı çekecek. Bu doğrultuda İstanbul'da sıcaklıklar 33'ten 28 dereceye, Ankara'da 35'ten 30 dereceye ve İzmir'de ise 38'den 34 dereceye gerileyecek.

Hafta Sonu Sağanak Yağış Geniş Bir Alana Yayılacak

Cuma ve cumartesi günleri serin ve yağışlı sistem etki alanını daha da genişletiyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gökgürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle cumartesi günü İç Anadolu'nun tamamı ile Karadeniz genelinde yağışların oldukça kuvvetli olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise bu yağışlı sistemden etkilenmeyerek sıcak havasını koruyacak. Pazar günü itibarıyla batı illerinde yağışlar etkisini kaybederken, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yerel olarak sürmesi bekleniyor.

Uzmanlardan Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, hafta ortasından itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarlar ve ani bastıracak sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.