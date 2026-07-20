Mehmetçiğe Yeni Güç: Hafifletilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76 MH Envanterde

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik hamlesinin en önemli halkalarından biri olan yeni nesil piyade tüfeği MPT-76 MH, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kullanımına sunuldu. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yapılan açıklamaya göre, üretimi tamamlanan silahlar gerçekleştirilen güvenli sevkiyatla askeri birliklere teslim edildi.

Mehmetçiğin Yükünü Hafifleten Ergonomik Tasarım

MKE Kırıkkale Silah Fabrikası'nda Türk mühendislerinin üstün emeğiyle geliştirilen MPT-76 MH, sahada aktif görev yapan askeri personelin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirildi. Yapılan modernizasyon çalışmaları sayesinde, bir önceki modele kıyasla yaklaşık 500 gram hafifletilen tüfek, 3 kilo 750 gram ağırlığa düşürüldü. Bu hafif ve ergonomik yapı, piyade birliklerinin zorlu arazi koşullarındaki hareket kabiliyetini ve savaşma azmini önemli ölçüde artırıyor.

Zorlu Askeri Testlerden Tam Not Aldı

Teknik kabiliyetleriyle göz dolduran milli piyade tüfeği, dakikada 750 atış yapabilme kapasitesine sahip. 600 metre etkili menzili ile hedefi tam isabetle vuran MPT-76 MH, dayanıklılık konusunda da sınırları zorladı. Silah, 42'si NATO standartlarında, 16'sı ise yerli askeri kriterlerde olmak üzere toplam 58 zorlu testi hiçbir hata vermeden başarıyla tamamlayarak rüştünü ispatladı.

Kendi Sınıfında Dünyada Tek: İhracat Potansiyeli Yüksek

Sahip olduğu kalibre sınıfında dünyadaki tek piyade tüfeği olma özelliğini taşıyan MPT-76 MH, yüksek güvenilirlik oranı ve ekstrem hava koşullarına dayanıklılığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücüne çarpan etkisi yaratıyor. Sadece ulusal düzeyde kalmayan bu yerli başarı, dost ve müttefik ülkelerin orduları tarafından da yakından takip ediliyor. Yüksek ihracat potansiyeliyle dikkat çeken milli tüfek, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatına da ciddi bir katkı sunmayı hedefliyor.