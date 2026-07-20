Yargıda Büyük Mola Başlıyor: Adli Tatil Sonrası Masada Hangi Kritik Davalar Var?

Türkiye genelindeki adliyelerde her yıl merakla beklenen adli tatil dönemi resmen başlıyor. Yargı organlarının dinlenme ve yeni döneme hazırlık süreci olarak bilinen bu dönemde, adaletin işleyişi tamamen durmayacak ancak yalnızca acil ve tutuklu dosyalar karara bağlanacak. Peki, 20 Temmuz itibarıyla kapılarını kapatacak olan mahkemeler ne zaman açılacak ve yeni dönemde hangi önemli davalar görülecek?

Adli Tatilde Hangi Davalar Görülecek?

Yasal düzenlemeler gereği her yıl 20 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında uygulanan adli tatil boyunca, adliyelerde yalnızca acil nitelikteki işlere bakılacak. Bu süreçte görev yapacak olan nöbetçi mahkemeler, tutuklu sanığı bulunan dosyaları ve ivedi davaları karara bağlamaya devam edecek.

Yüksek yargı kurumları olan Danıştay ve Yargıtay bünyesinde de nöbetçi heyetler mesai yapacak. Danıştay'daki nöbetçi heyet sadece "yürütmenin durdurulması" taleplerini inceleyebilirken, Yargıtay'daki nöbetçi daireler ise acil ve tutuklu dosyalarla ilgilenecek. Öte yandan, Anayasa Mahkemesi (AYM) bu tatil uygulamasının dışında kalarak normal işleyişini sürdürecek.

Yeni Adli Yılda Türkiye'nin Kilitlendiği Davalar Görüşülecek

Eylül ayında başlayacak yeni adli yıl ile birlikte, kamuoyunun yakından takip ettiği pek çok kritik dava kaldığı yerden devam edecek. İşte sonbaharda adliye koridorlarını hareketlendirecek o önemli dosyalar:

Ayhan Bora Kaplan Davası (3 Eylül): Ankara'daki suç örgütü davasında, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

FETÖ Finansmanı ve Maydonoz Döner Davası (17 Eylül): Terör örgütüne finansal destek sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan işletmenin Ankara yapılanmasına yönelik 9 sanıklı dava görülecek.

Aleyna Çakır Davası (22 Eylül): Kamuoyunda derin yankı uyandıran Sema Esen'in (Aleyna Çakır) şüpheli ölümüne ilişkin, sanık Ümitcan Uygun'un yargılandığı davanın duruşması yapılacak.

Polis Memuru Melih Okan Keskin Davası (30 Eylül): Araç muayene istasyonunda çıkan tartışmada hayatını kaybeden polis memurunun davasında 4 sanığın yargılanması sürecek.

Necip Hablemitoğlu Suikastı (14 Ekim): Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 2002 yılında evinin önünde uğradığı suikasta ilişkin 10 sanıklı davanın duruşması gerçekleştirilecek.

ABB Konser Harcamaları Davası (16 Ekim): Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş dönem konser harcamalarına yönelik başlatılan ve 14 sanığın yer aldığı yargılama süreci devam edecek.