ÇUMRA YÖRÜKLERİ GELENEKLERİNİ YAŞATARAK AHDE VEFA’SINI GÖSTERDİ

Çumra Havalisi Yörük Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 25. kuruluş yıldönümünde, 50 yıl önceki geleneklerini bugüne taşıyarak, emeği geçenlere ahde vefasını “Sarı Yağlıklarını (poçularını)” bağlayarak gösterdi.

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, Pankobirlik Başkanı Ramazan Erkoyuncu, şehir dışından gelen Yörük Türkmen Derneklerinin yetkilileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, geçmişten günümüze; Beyler, Başkanlar, Muhtarlar, Sulama Kooperatifleri Başkanları ve yoğun bir halk kitlesinin katıldığı 25. yıl etkinliği Çumra Belediye Düğün salonunda gerçekleştirildi.

Kadın Kolları Komisyon Başkanı Elife Mısral’ın sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, Çumra Yörüklerinin tarihi sürecini anlatan ve izleyicilere duygulu anlar yaşatan slayt gösterisiyle başladı. Ardından yöreye has kaşık oyunlarını; çekirdekten ustalara konseptiyle; 3 kuşağın temsilcileri sergiledi.

Derneğin kuruluşundan itibaren aktif olarak her dönem görev alan, eski Başkan ve program Koordinatörü Mustafa Çetin yaptığı konuşmada şunları kaydetti :”25 yıllık faaliyetlerini anlattığı konuşmasında; on binleri aşan kitleleri Antik Lille’de bir araya getirerek her kesimden insanı kaynaştırdık. Dernek olarak ülkemizin dört bir yanında Çumra’mızı ve insanımızı temsil ettik. İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs verdik, köylerimizin ve çiftçilerimizin sorunlarına çözüm bulduk.

Bir takım sebeplerle gündeme getirilmeyen Şeker Fabrikası ile ilgili dosyayı Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler’in aracılığıyla Bakanlar Kurulunda görüşülmesine vesile olduğumuz gibi, 25 yıl önce tüzüğümüzde belirtilen bütün amaçlarımızın doğrultusunda hareket ederek, birlikte elimizden geleni yaptık.”

Ardından söz alan Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan ve Pankobirlik Başkanı Ramazan Erkoyuncu; programa katılmaktan dolayı duydukları memnuniyeti, bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da desteklerini sürdüreceklerini, bu örnek birlik ve beraberliğin sürmesini ve bütün insanımıza örnek teşkil etmesinin gerektiğini söylediler.

Program konsepti gereği; Heng (kadınlar arasında yapılan eğlence) kültürünün canlandırıldığı bölümde dığan (hamur leğeni) ve def çalındı. 73 yaşındaki Fatma Göncü tarafından Yörük Türküleri seslendirildi. Yine dönemin kaşık oyunları yörük Kıyafetleri giymiş bir çift tarafından oynanırken, ardından 25.yıl anısına yazılmış bir şiir okundu.

Poçu bağlama törenine geçildiğinde ilk olarak Başkan Candan ve Başkan Erkoyuncu’ya derneğin ilk beyi olan Kemalettin Danışık tarafından geleneksel sarı yağlıklarını bağlandı. Protokolün emeği geçenlere poçularını bağladığı bölüm; kurucularının yüzlerinde mutluluğunun okunduğu anın ölümsüzleştirilmesiyle bitirildi.

Programın sonuna gelindiğinde ise Türk dram sanatlarından olan, köy seyirlik oyunlarının son temsilcileri kendilerine özgü kıyafetleri; dede, arap, efe ve doğanın bereketini, dönüşümünü simgeleyen kadın kılığına girmiş erkeklerin hayat verdiği; Nurten-Ayten karakterlerinden oluşan Lille Ekibi; kız kaçırma, damat tıraşı ve ölü diriltme oyunlarını oynadı. Cenaze kaldırma bölümünde ise ilk bey Kemalettin Danışık; geleneği yaşatarak ekibe bahşiş verdi.

Ayrıca etkinlikte gezgin yürek olarak bilinen Sarikeçili Yörükler ile ilgili çalışmalar yapan Zeki Oğuz’un fotoğrafları da sergilendi.

8. Başkan Halil Samancı yaptığı açıklamada “1997’de; Arıkören, Dinlendik, Erentepe, İnli, Kisecik, Kuzucu, Okçu, Yörükcamili köylerimizin kurduğu derneğimizin 25. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Kurucularımızı, büyüklerimizi, halkın desteğini unutmadık. Çumra Yörükleri olarak; Dağlısı, Türkmeni, Göçmeni hepimizin bir olduğu şehrimizde; çalışmalarımıza ve kültürümüzün yaşatılması konusunda yönetimimiz, muhtarlarımız, sulama kooperatifi başkanlarımız ve halkımızın desteğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Belediye Başkanımıza, Pankobirlik Başkanımıza, bizi yalnız bırakmayan Yörük Türkmen Derneklerine, üyelerimize, mutlu ve güler yüzle programdan ayrıldığını gördüğümüz halkımıza, programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bereketli günlerde, hep birlikte mayıs ayında Lille’de buluşmak üzere” dedi.