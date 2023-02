ÇUMRA ZİRAAT ODASI BAŞKANI KARADAĞ OLDU

Çumra Ziraat Odası Genel Kurulu 4 şubat Cumartesi günü Çumra Ziraat odasında yapıldı.

57 delegenin oy verdiği seçimlerde 28 oy alan Mustafa Karadağ Çumra Ziraat Odası başkanı oldu. 2 listenin yarıştığı seçimlerde Adem Şen’in listesi ise 27 oy alarak ikinci oldu.

Seçimlerin ardından seçimi kazanan Mustafa Karadağ “Çumra Ziraat Odası her daim çiftçilerindi, bundan sonra da çiftçilerin olmaya devam edecek. Çiftçilerimizin her türlü sorunları için yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan seçim sonunda şahsıma destek olan, olmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sonuç itibariyle Çumra Ziraat Odası hepimizin, onu yükseltmek ve daha iyi yerlere getirmek hepimizin elinde. Şahsım adına bu yükselişi elde etmek için her türlü çabayı göstereceğim. Seçimimiz hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Çumra Ziraat Odası

Başkanlığı seçimlerinin ardından Çumra Belediye Başkanı Avukat Recep Candan sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı.

Başkan Candan, “ Bugün gerçekleştirilen Çumra Ziraat Odası Başkanlık seçimlerini kazanan Mehmet Karadağ Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin… Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Adem Şen Başkanımıza ve ekibine de teşekkür ederim, Çumramız için, taş üstünde taş koyan herkesten Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.B.BAYRAM