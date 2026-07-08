Genç KOMEK Yaz Okulu Büyük 20.500 Öğrenciyle Yaz Eğitimine Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik geleneksel yaz etkinliklerinden Genç KOMEK Yaz Okulu, bu yıl da büyük bir coşkuyla kapılarını açtı. Konya genelinde 20 bin 500 öğrencinin katılımıyla başlayan program, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitsel birçok faaliyeti bir araya getirerek gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmesini hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu’nun çocukların ve gençlerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Başkan Altay, “Yaz boyunca 47 merkezimizde öğrencilerimiz, hem yeni bilgiler edinecek hem de keyifli bir tatil geçirecek. Eğitimlerimiz, bilgi ve becerilerin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif yönleri de destekleyecek nitelikte hazırlandı. Tüm öğrencilerimize başarılı, verimli ve güzel bir yaz dönemi diliyorum,” ifadelerini kullandı.

7-14 yaş ve 15-17 yaş gruplarına yönelik yüz yüze eğitimlerin yanı sıra uzaktan eğitim seçenekleriyle de geniş bir kitleye ulaşan Genç KOMEK, öğrencilere Kur’an-ı Kerim, değerler eğitimi, resim, el sanatları, web tasarım, Arduino, bilgisayar destekli görsel tasarım, kodlama, mobil video düzenleme, oyunlarla matematik, akıl ve zekâ oyunları ile etkileşimli ve hızlı okuma gibi zengin branşlarda eğitim fırsatı sunuyor. Özellikle 15-17 yaş grubu öğrenciler, Alaaddin KOMEK ve Araplar KOMEK kurs merkezlerinde teknoloji odaklı programlarla buluşuyor. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülerek akademik, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri desteklemeyi amaçlıyor.

Diyanet Yaz Kursları öğrencileriyle birlikte toplam 55 bin öğrencinin katılımıyla Kent Ormanı, Dutlukır Parkı, Kozağaç Parkı ve Şehir Parkı’nda oyun kampları düzenlenecek. “Şehrin Kalbinde Yolculuk” etkinliğiyle Konya’nın tarihi ve kültürel mirası keşfedilirken, yüzme etkinlikleriyle de sportif bir yaz hedefleniyor. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, 40 Hadis Ezberleme, Gastronomi, Akıl ve Zekâ Oyunları ile Yakan Top branşlarında düzenlenecek yarışmalar ve değerler eğitimi sınavları, öğrencilerin motivasyonunu artıracak.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Engelsiz Şehir” vizyonu doğrultusunda hazırlanan Özel Genç KOMEK Okulları da bu yaz 512 özel gereksinimli öğrenciyle eğitimlerine başladı. Konya genelindeki 4 merkezde uygulanan bu özel program, öğrencilerin bireysel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra sanat, spor, el becerileri ve sosyal uyum çalışmalarına yönelik uygulamalı etkinliklerle zenginleştirildi. Program, uzman eğitmenler eşliğinde öğrencilerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeyi, sosyal hayata katılımlarını artırmayı ve yeteneklerini desteklemeyi amaçlıyor. Özel Genç KOMEK’in final programı ise 11 Ağustos’ta Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum’da gerçekleşecek.

Genç KOMEK Yaz Okulu’nun yaz dönemi kapanış programı Karatay Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen bu programda, öğrencilerin dönem boyunca hazırladığı sahne gösterileri ve el emeği ürün sergileri sunulacak. Böylece Genç KOMEK Yaz Okulu, eğitim faaliyetlerini sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle birleştirerek yaz dönemini bütüncül bir yaklaşımla tamamlayacak. Öğrenciler de kendilerine sunulan bu kapsamlı eğitim ve etkinlik imkânı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkürlerini iletti.

Editör: H.BİLGİLİ