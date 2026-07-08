Konya LİMA Yaz Dönemine Hızlı Başladı: Eğitim, Sanat ve Aile Katılımı

Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), yaz dönemine aktif bir başlangıç yaparak gençlere kapılarını açtı. Yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeyi arzulayan öğrenciler, yeni dönemin ilk derslerinde arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın ve kendilerini çeşitli alanlarda geliştirme fırsatı bulmanın heyecanını yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine çok yönlü katkı sağlamak amacıyla hazırlanan yaz okulu programları, yedi hafta sürecek yoğun bir eğitim ve etkinlik takvimi sunuyor. Öğrenciler bu süre zarfında dersler, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler ve kamp organizasyonlarıyla dolu bir döneme “merhaba” dedi.

LİMA’da 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan yaz okulunda Kur’an-ı Kerim, İlmihal, Ayetlerin Evreni, Değerler Pusulası, Medeniyetin İzinde, Sayısal Okuryazarlık, Dil Mirası, Kozmos, Ekolojik Okuryazarlık ve Eleştirel Düşünce gibi zengin bir ders yelpazesi sunuluyor. Gençler, bu derslerin yanı sıra kişisel ilgi alanlarına göre farklı atölye ve içeriklerle yaz tatillerini verimli bir fırsata dönüştürüyor.

Lise Vizyon Yaz Okulu kapsamında ise öğrenciler; Kur’an-ı Kerim, İlmihal, Değerler Pusulası, Ayetlerin Evreni, MatPrime, Öğrenme Stratejileri, Medeniyetin İzinde, İngilizce ve Açık Mikrofon gibi derslerle hem akademik başarılarını destekliyor hem de kişisel gelişimlerini çok yönlü olarak güçlendiriyor.

**YKS Yaz Okulu ile Üniversite Hazırlık Süreçlerine Kapsamlı Destek**

12. sınıf ve mezun öğrenciler için tasarlanan YKS Yaz Okulu programı, üniversite sınavına hazırlık sürecinde öğrencilere büyük destek sağlıyor. Matematik, TYT Matematik, Geometri, Problemler, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Dil ve Anlatım, Felsefe ve Din Kültürü dersleriyle kapsamlı bir hazırlık imkanı sunuluyor.

Bu yaz okulu süresince çeşitli atölye çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler ile APA kamp programları da düzenlenecek. Çarşamba günleri merkez kurumlarda, Cumartesi günleri ise kurum içlerinde gerçekleştirilecek bu etkinlikler sayesinde öğrencilerin sosyal yönlerinin güçlenmesi ve yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri hedefleniyor.

**LİMA Tiyatro Topluluğu Yeni Sezona Tam Not Aldı**

Lise Medeniyet Akademileri’nde sanatsal ve kültürel etkinlikler de hız kesmeden devam ediyor. LİMA Tiyatro Topluluğu’nun yeni sezonun ilk gösterisi büyük bir ilgiyle takip edildi. Oyuncu ve yönetmen Vahit Atan’ın kaleme alıp yönettiği, yedi kısa oyundan oluşan “kabare” türündeki gösteri, Mevlana Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Lise çağındaki gençlerin üniversite sınavı süreci ve sonrasında yaşadığı olayları mizahi bir dille sahneye taşıyan bu etkileyici gösteri; eğitim hayatındaki kaygıları, gelecek arayışını ve aile içi iletişim konularını hem düşündüren hem de güldüren anlatımıyla izleyicilerden tam not aldı. Günümüz gençliğinin karşılaştığı sorunlara ayna tutan skeçler, salonu dolduran izleyiciler tarafından dikkatle ve beğeniyle izlendi.

Programın en dokunaklı anlarından biri ise final bölümünde yaşandı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden LİMA Tiyatro Topluluğu öğrencisi Şükran Neva Budak, arkadaşları tarafından duygu dolu sözlerle anıldı. Onun anısını yaşatmak amacıyla edilen dualar ve yapılan konuşmalar salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

**LİMAİLE Programı Kapsamında Velilerle Dönem Sonu Değerlendirmesi**

Gençlerin gelişiminde ailelerin rolünü güçlendirmek amacıyla yürütülen LİMAİLE Programı kapsamında velilerle bir dönem sonu değerlendirme buluşması gerçekleştirildi.

Samimi bir atmosferde düzenlenen programda, dönem boyunca gerçekleştirilen eğitimler, seminerler, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler titizlikle değerlendirilirken, ailelerle elde edilen kazanımlar ele alındı. Veliler, programların aile içi iletişim, ebeveynlik süreçleri ve çocuklarıyla kurdukları ilişkilere sağladığı olumlu katkılar hakkında değerli görüş ve deneyimlerini paylaştı.

Programda ayrıca velilerin öneri ve geri bildirimlerine de geniş yer verildi. Gelecek dönem gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinin yapıldığı bu anlamlı buluşma, veliler arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirirken, kurumla kurulan bağın ve aidiyet duygusunun pekişmesine önemli katkı sağladı.

Editör: H.BİLGİLİ