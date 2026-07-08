PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu, Halkbank Genel Müdürü Özdil ve Heyetini Ağırladı

46,88260.09%
53,72930.31%
6.158,290,38%
14189.960,38%
PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ve beraberindeki heyeti Konya Şeker Tesisleri’nde ağırladı. Ziyaret kapsamında, Halkbank Genel Müdürü Özdil’e Genel Müdür Yardımcıları Murat Yıldırım, Seyit Mehmet Yaydemir, Celal Candan, Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Sami Pancaroğlu, Bölge Müdürü Durmuş Ali Gökçe ve Şube Müdürü Gökhan Yiğit eşlik etti.
Görüşmelerde, başta Konya Şeker olmak üzere iştiraklerinin güncel faaliyetleri hakkında Halkbank heyetine bilgiler sunuldu. Heyet, ayrıca Panagro Et ve Süt Entegre Tesisleri’ni gezerek, buradaki modern üretim süreçleri ve devam eden yatırımlar hakkında incelemelerde bulundu.
Ramazan Erkoyuncu, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, “Genel Müdürümüz ve kıymetli heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum,” dedi.
Editör: F.ÖZKAN
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