Başkan Altay’dan Müjde: Yeni Kamyon Garajı Şehir İçi Trafiğini Rahatlatacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, Aksaray Çevre Yolu Kavşağı’nda hayata geçirdiği Yeni Kamyon Garajı’nda, ağır tonajlı araçların kullanımına uygun asfalt çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu modern tesis, tamamlandığında Konya’nın lojistik altyapısına önemli bir katkı sağlayacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Kamyon Garajı’nın hem şehir içi trafiğini rahatlatacağını hem de ağır tonajlı araçlara daha düzenli ve güvenli bir hizmet ortamı sunacağını ifade etti. Başkan Altay, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu anda ağır tonajlı araçların kullanımına uygun, uzun ömürlü ve dayanıklı bir zemin çalışması yapıyoruz. Bu proje tamamlandığında Konya’mızın lojistik altyapısına modern bir tesis kazandırmış olacağız” dedi.

Daha önce kura çekimi yapılarak hak sahiplerine teslim edilen Yeni Kamyon Garajı’nda, çevre düzenleme ve asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Başkan Altay, Konya’nın üretim, sanayi ve ticaret gücüyle her geçen gün büyüyen bir şehir olduğuna dikkat çekerek, bu büyümeye paralel olarak şehrin ulaşım ve lojistik altyapısını daha da güçlendirmek için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Konya’nın gelişen sanayisi ve ticaret hacminin, ağır vasıta trafiğinde de artışa neden olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Biz de bu ihtiyacı karşılayacak modern bir kamyon garajını şehrimize kazandırdık. Aksaray Çevre Yolu Kavşağı’nda inşa ettiğimiz bu tesisimiz, hem şehir içi trafiğini rahatlatacak hem de ağır tonajlı araçların daha düzenli ve güvenli bir ortamda hizmet almasını sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Konya’ya değer katacak Yeni Kamyon Garajı projesinde artık son aşamaya gelindiğini aktaran Başkan Altay, “Ekiplerimiz, yolun taşıma kapasitesini artıracak özel bir çalışmayı hayata geçirmek için büyük bir özveriyle çalışıyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmaları tamamlayarak Yeni Kamyon Garajı’nı esnafımızın hizmetine sunacağız. Yürüttüğümüz asfalt çalışmasının maliyeti 160 milyon lirayı buluyor. Bu proje, Konya’mızın lojistik altyapısını güçlendirecek modern bir tesis olacak. Esnafımıza ve Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Editör: H.BİLGİLİ