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Yunak'ta Kadına Şiddete Karşı Afiş Kampanyası

Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürlüğü'ne bağlı Yunak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Yunak ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve farkındalık oluşturmak amacıyla afiş çalışmasına imza a

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Yunak'ta Kadına Şiddete Karşı Afiş Kampanyası
Yazar: F.ÖZKAN

Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürlüğü'ne bağlı Yunak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Yunak ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve farkındalık oluşturmak amacıyla afiş çalışmasına imza attı. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşların hakları konusunda bilgilendirilmesi, şiddet karşısında yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve daha güvenli bir geleceğe birlikte yürümeleri amaçlanıyor. Merkez yetkilileri, güvenli aile yapıları inşa etmek adına sahada aktif olarak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Editör: F.ÖZKAN

Yunak'ta Kadına Şiddete Karşı Afiş Kampanyası - 1

Yunak'ta Kadına Şiddete Karşı Afiş Kampanyası - 2

Yunak'ta Kadına Şiddete Karşı Afiş Kampanyası - 3

Yunak'ta Kadına Şiddete Karşı Afiş Kampanyası - 4

Yunak'ta Kadına Şiddete Karşı Afiş Kampanyası - 5

Yunak'ta Kadına Şiddete Karşı Afiş Kampanyası - 6

Yunak'ta Kadına Şiddete Karşı Afiş Kampanyası - 7

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