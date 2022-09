JOKEYİNİ ÜSTÜNDEN ATTI SAZLIĞA KAÇTI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen at yarışları sırasında pistten çıkan yarış atı jokeyini üstünden attıktan saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu.

Beyşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübü tarafından Beyşehir Gölü kenarındaki Soğla bölgesindeki yarış pistinde bu yıl ilçede 23’üncüsü düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları sırasında, Murat Altunel’in sahibi olduğu ve jokeyliğini yaptığı “Artro Ahmet” adlı İngiliz yarış atı, yarışın son düzlüğünde virajı alamayarak pistten çıktı.

At önce jokeyini üstünden attı, ardından göl kenarındaki sazlıklar arasına kaçarak gözden kayboldu. Attan düşen jokey ise piste gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.A.