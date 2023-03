KONYA BÜYÜKŞEHİR’İN HATAY’DAKİ RAMAZAN ETKİNLİKLERİ DEPREMZEDELERE MORAL OLUYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’da “Biriz, Beraberiz, Birlikteyiz” sloganıyla çocuklara özel düzenlenen Ramazan etkinlikleri depremin acısını hafifletiyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hatay’da iftar ve sahur çadırlarımızla birlikte çocuklarımıza özel Ramazan akşamları etkinlikleri düzenliyoruz. Bölgede fiziki anlamda yürüttüğümüz çalışmaların yanında çocuklarımızın moral ve motivasyonunun yüksek tutulması da bizim için bir o kadar önemli. Her gün farklı bir noktada düzenlediğimiz etkinliklerimiz Hatay merkezde ve ilçelerinde Ramazan ayı boyunca devam edecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Hatay’da düzenlediği Ramazan etkinlikleri depremzede çocuklara moral oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat’ta yaşanan yüzyılın felaketinde yaraları sarmak için ilk günden itibaren Hatay’da; altyapı, lojistik, su çalışmaları, barınma, mobil mutfak, haberleşme ve enerji sağlama noktasında her türlü insani ihtiyacı karşılamak için dur durak bilemeden çalıştıklarını söyledi. Depremden sonra Hatay’da Ramazan ayının ruhunun yaşatılması ve çocuklar başta olmak üzere tüm depremzede vatandaşların üzerindeki deprem izlerinin hafifletilmesi için; “Biriz, beraberiz, birlikteyiz” sloganıyla etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Başkan Altay, “İftar ve sahur çadırlarımızla birlikte çocuklarımıza özel hazırladığımız Ramazan akşamları etkinliklerimiz büyük ilgi görüyor. Bölgede fiziki anlamda yaptığımız çalışmaların yanında çocuklarımızın moral ve motivasyonunun yüksek tutulması da bizim için bir o kadar önemli. Her gün farklı bir noktada düzenlediğimiz etkinliklerimiz Hatay merkezde ve ilçelerinde Ramazan ayı boyunca devam edecek. Yavrularımızın yüzünde tebessüm olan sosyal ve kültürel etkinlik takımımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

İFTARDAN SONRA DEPREMZEDE ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENİYOR

Ramazan etkinlikleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Mobil Etkinlik TIR’ında iftar öncesinde Türk Tasavvuf Müziği Konseri icra edilirken; iftar sonrasında düzenlenen etkinliklerde ise çocuklar gönüllerince eğleniyor. Hacivat-Karagöz, Meddah, Orta Oyunu, Kukla Gösterileri gibi çeşitli sahne etkinliklerinin yanında çocuklara langırt, minigol gibi oyun alanları oluşturulan etkinlikler depremzedelerin yüzünü güldürüyor. Hatay Stadyumu Çadır Kenti, Antakya Spor Tesisleri Çadır Kenti ve Defne Dursunlu Çadır Kenti’nde düzenlenen programlara 3 bin kişi katılırken etkinlikler Hatay merkezde ve ilçelerinde Ramazan ayı boyunca devam edecek. H.BİLGİLİ