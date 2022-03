KONYA İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI ÖNCESİ İKİ ÖNEMLİ TOPLANTIYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Konya, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıkları çerçevesinde Denetleme ve Koordinasyon Toplantısı ile Kafile Başkanları Toplantısı olmak üzere iki önemli toplantıya ev sahipliği yaptı.

Bir hafta süren toplantılar sonunda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve Konya 2021 Genel Koordinatörü Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz ile Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) As Başkanı Hamad Kalkaba açıklamalarda bulundu.

OYUN ALANLARINI GEZEREK İNCELEMELERDE BULUNDUK

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve Konya 2021 Genel Koordinatörü Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, temel hedeflerinin 5. İslami Dayanışma Oyunları’na 56 İslam ülkesinin tamamının katılımını sağlamak olduğunu söyledi. Ersöz, Hz. Mevlana’nın yaşadığı ve değer kattığı, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip hoşgörü diyarı Konya’da; oyunlar öncesi ilk Kafile Başkanları Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Rekor sayıda katılımla 47 ülkeden 70 delege ve online 9 ülke temsilcisi toplantıya iştirak etti. Yine İslami Dayanışma Spor Federasyonu’nun izleme sorumluluğunu yerine getiren Denetleme ve Koordinasyon Komitesi üyeleri de bizlerle beraber oldu. Kafile başkanları 15 Mart tarihinden itibaren Konya’da İslami Dayanışma Oyunları organizasyonunda kullanılacak spor tesisleri, sağlık alanları ve konaklama alanlarını gezerek incelemelerde bulundu.” dedi.

EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Bakan Yardımcısı Ersöz, 5. İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapacak olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Oyunları 09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da en iyi şekilde düzenleyebilmek için hazırlıklarımız bütün hızıyla sürmektedir. Bu bağlamda, oyunların başarıyla düzenlenmesinde ortaya koydukları emekten ötürü başta ISSF Denetleme ve Koordinasyon Komitesi olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Değerli Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Konya Valiliğine, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine, üniversitelerimize ve diğer tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

KONYA’YI SPOR YATIRIMLARI İLE GÜÇLÜ BİR SPOR ŞEHRİ HALİNE GETİRİYORUZ

Bakan Yardımcısı Ersöz, Türkiye’nin ilk olimpik velodromunu Konya’ya yaptıklarını hatırlatarak, “Konya’da olimpik yüzme havuzu ve atletizm pisti tesislerini de tamamlamış bulunuyoruz. Konya’yı spor yatırımlarımız ile güçlü bir spor şehri haline getiriyoruz. Organizasyona katılan ülkeler, konaklamalarını Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızda gerçekleştirecekler. Açılış ve kapanış törenleri ile futbol finalleri Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda yapılacak. İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisini büyük bir başarıyla gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Oyunlara en iyi şekilde ev sahipliği yapmak ve gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için tüm imkânlarımızı seferber ederek çalışmalarımızı paydaşlarımızla işbirliği içinde titizlikle sürdürüyoruz.” dedi.

OYUNLARIN BAŞARILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) As Başkanı Hamad Kalkaba ise, “5. İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Konya’yı ve dinimizin değerlerini en iyi şekilde dünyaya tanıtmak bizim elimizde. İslam dininin barış ve kardeşlik dini olduğunu, inancımızın gereği olarak herkese, her düşünceye nasıl saygı gösterdiğimizi iletmek hepimizin görevi. Bu görevi yerine getirmek için elimizdeki en güçlü araçlardan bir tanesi de bu yaz Ağustos ayında Konya’nın ev sahipliğinde yapılacak 5. İslami Dayanışma Spor Oyunları olacak. Türkiye gibi güçlü ülkeler bu tür büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaktalar. Biz de bu anlamda Türkiye’ye elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bu kadar yükün altından kalkan Türkiye’nin ve Konya’nın en iyi şekilde tanıtılması bizlerin görevi. Aynı takımdayız. Aynı taraftayız. Son olarak herkese teşekkür ediyorum ve oyunların en başarılı şekilde gerçekleştirileceğinden hiç şüphe duymadığımı paylaşmak istiyorum.” şeklinde konuştu. D.DOĞAN