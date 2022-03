Pankobirlik Genel Başkanı Ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu;“TORKU MARKAMIZ BÜTÜN KATILIMCILARIN GÖZDESİ OLDU”

Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından düzenlenen Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı binlerce ziyaretçinin katılımıyla Konya Ticaret Odası – TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezinde 8 – 12 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Son gününde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin de katıldığı Konya Tarım Fuarına ülkemizdeki her bölgeden tarım paydaşlarının yanı sıra Konya Protokolü yoğun ilgi gösterdi.

2’inci holde bulunan Konya Şeker’in bütün markalarının yer aldığı Torku Standı da katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği noktalardandı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, özel ilgi gösterdiği Torku Standında basın mensuplarına ve vatandaşlara PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ile birlikte Torku ürünlerini ikram etti.

Konya Tarım Fuarının bu yıl da en çok merak edilen standı Konya Şeker’in yeni ürünlerinin ve sektöre kattığı yeniliklerin sergilendiği Torku standı oldu. Stantta Konya Şeker’in bütün markaları sergilendi ve çiftçiler tohumculuk, yem ve gübre gibi konularda bilgilendirildi. Konya Şeker’in, Torku’nun atıştırmalık, bisküvi, çikolata, meyve suyu, et ve süt ile bulgur gibi insanların sevgisini kazanan ürünleri ile tarım grubundan Panplast, Beta, Birinci Yem, Biovin gibi ürünlerle sulamadan tohuma, gübreden hayvan yemlerine kadar çok geniş ürün portföyü de çiftçilerin beğenisine sunuldu.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu da zaman zaman Tarım Fuarını ziyaret etti ve burada çiftçilerle sohbet etti, üreticilerin sorunlarını tek tek not aldı ve üreticilere üretimin sürmesinin önemini anlattı.

Türkiye’nin en büyük Tarım Fuarı olma özelliğini taşıyan Konya Tarım Fuarı ile ilgili bir değerlendirmede bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Tarımın yaşadığımız çağda stratejik sektör olduğu konusu artık tartışılmaz bir gerçekliktir. Onun için de Konya Tarım Fuarımızı çok önemsedik. Başta Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi’ye, Konya Protokolüne ve tüm ziyaretçilerimize hem Tarım Fuarına hem de standımıza gösterdikleri ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki Konya Tarım Fuarı dünyanın belli başlı tarım fuarlarından birisi haline gelmiştir. Konya Tarım Fuarının, ülkemizdeki tarım ve gıda sektörü konu olunca Konya’nın hem akademik açıdan, hem makine ve ekipmanları bakımından, hem de çiftçilerimizin tarımı bilinçli yapmaları bakımından ülkemizin öncü ili olduğunu göstermesi noktasında önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu, “Torku Markamız bütün katılımcıların gözdesi oldu. Fuarda, Konya Şeker’imizin markalarının yer aldığı standımızda vatandaşlarımızı ağırladık ve onlarla sohbet ettik. Sıkıntıları bizim sıkıntımız, inanıyorum ki ülkemiz bütün sorunların üstesinden gelecektir. Bu süreçte çiftçilerimizin tarlalarını bolca ekmeleri çok önemlidir. Türkiye üretecek, üretimden taviz vermeyiz, Konya Şeker hem ülkesinin güvenli gıda tedarikinde hem de çiftçilerimizin üretime devam etmesi noktasında üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bütün üreticilerimizle birlikte kurumumuzu daha yukarılara taşıyacağız” şeklinde konuştu. A.ARAN