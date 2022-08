KONYA VALİLİĞİ SUDA BOĞULMALARA KARŞI UYARDI

Konya Valiliği’n Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesine İlişkin uyarılarda bulundu.

“Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de mevsimsel faktörler sebebiyle havaların ısındığı yaz aylarında eğlenmek, dinlenmek, yüzmek, piknik yapmak, balık tutmak, spor yapmak gibi sebeplerle, göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuzlar gerek vatandaşlarımız tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedir.

Bu alanlarda çeşitli nedenlerle zaman zaman yaşanan ve can kayıplarına sebep olan boğulma olaylan meydana gelebildiğinden, ilimiz genelinde, göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda yüzme faaliyetinin düzenlenmesi meydana gelebilecek boğulma olaylarının ve can kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Suda boğulma vakalarının önlenmesi, yüzme alanlarında uyulacak genel kuralların belirlenmesi, suda boğulma olaylarının analizinin yapılarak sebeplerinin araştırılması ve denetimlerin artırılması amacıyla;

Sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen, can güvenliği riski taşımayan göl vb. yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar “yüzme alanı” olarak belirlenmesi ve kamuoyuna duyurulması,

Yüzme alanı olarak belirlenen alanlar dışında kalan göl, gölet, baraj, sulama kanalı, akarsu, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı vb, alanlarda suya girilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi ve bu alanlara yönelik ilave tedbirlerin planlanması,

Tespit edilen yüzme alanlarında yüzme sınırlarının (kıyıdan itibaren 200 metreye kadar) yüzer donanımlarla işaretlenmesi ve bu alanlarda yüzme sınırlarını gösteren uyarıcı levhaların bulundurulması,

Yüzme alanı olarak belirlenmiş ve sınırları işaretlenmiş alanlara, her türlü motorlu veya motorsuz deniz aracının girmesi ve bu alanlarda yarış, gösteri vb, herhangi bir aktivite yapılmasının engellenmesi,

Meteoroloji Bölge Müdürlüklerince olumsuz hava tahminlerinin Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımıza bildirilmesi ve hava/deniz koşullarının uygun olmadığı zamanlarda suya girilmesinin ilgili Kaymakamlıklarımızca ivedilikle yasaklanması ve kamuoyuna duyurulması

Sahillerde çeken akıntı üreten yerlerin tespitinin yapılması ve ikaz dubalarıyla işaretlenmesi,

Boğulma olaylarının yaşandığı göl, gölet, akarsu, su kanalı vh. alanlarda ve kontrolsüz plajlarda suya girilmesinin can güvenliği açısından tehlike arz ettiğini belirten işaret ve ikaz levhalarının konulması ve bu alanlara yönelik ilave tedbirlerin planlanması.

Sahil ve kıyı işletmelerinde “Plaj Dikkat ve Uyarı Bayrakları’nın mevzuata uygun şekil ve standartlarda olmasının sağlanması,

İnsan sağlığı ve can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan alanlar konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla ilan panoları, otobüs durakları, otogarlar, sahil şeritleri ve plaj gibi yerlere uyarıcı afişlerin asılması, bu afişlerin belli aralıklarla güncellenmesi,

DSI tarafından işletilen veya çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen tesislerin çevresine insan geçişinin engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik tedbirlerinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kurumlarca: Yönetmelik kapsamı dışındaki su yapılarında ise tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre işletmecisi tarafından yapılması,

Sahil kesiminde devriye/denetim faaliyeti icra eden kolluk belediye personeline ilk yardım eğitimi verilmesi,

Suda boğulma olayları sonrasında uygulanacak ilk yardım kurallarını ihtiva eden broşürlerin İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanarak farkındalık oluşturmak üzere ilköğretim. ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile turizm tesisleri ve su sporları işletmelerine dağıtılması,

Yüzme alanlarındaki yoğunluğa ve risk durumuna göre ilgili işletme tarafından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan belgeli cankurtaran görevlendirilmesinin sağlanması,

Cankurtaran istasyonlarında halkın görebileceği yerlere cankurtaran brövesinin bir örneğinin, çalışma saatlerinin ve flamaların anlamlarının asılması,

Plaj hizmeti veren tüm işletme ve konaklama tesislerince, suda meydana gelen yaralanma veya ölümle sonuçlanan kazaların ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi,

Suya yoğun olarak girilen yerlere öncelik verilmek üzere yüzme alanlarında ilk yardım kabini/odasının bulundurulması/oluşturulması ve yerekli personel/malzeme desteğinin sağlanması,

Yüzme alanlarından faydalanan vatandaşların can güvenliği açısından bu alanlarda her türlü su ürünleri avcılığının yasaklanması,

Yüzme alanları içerisinde oyun gruplarının ve cankurtaranın görüş alanını olumsuz etkileyen diğer büyük hacimli yapıların oluşturulmasına izin verilmemesi,

Okullarda “Çeken Akıntı”, sulama kanallarında, barajlarda ve insan sağlığı ile can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan yerlerde suya girilmesinin tehlikeleri hakkında eğitimlerin verilmesi,

Üniversiteler ve diğer paydaş kurum/kuruluşlar aracılığıyla kamuoyunda farkındalığı artırıcı panel, seminer, sempozyum, çalıştay vb. etkinliklerin düzenlenerek çıktılarının kamuoyu ile paylaşılması,

İlimizde ve ilçelerimizde imkanlar çerçevesinde paydaş kurum/kuruluşlarla iş birliği içerisinde yüzme kursları/programları düzenlenmesi ve/veya isteklilere cankurtaranlık eğitimi verilmesi,

Özellikle boğulma vakalarına dayalı can kayıplarının arttığı dönemlerde paydaş kurum/kuruluşlar aracılığıyla vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi yönelik faali yetlerin yoğunlaştırılması,

İlimizde ve ilçelerimizde oluşturulacak denetim ekipleri tarafından sık ve düzenli denetimlerin gerçekleştirilmesi. Bölgesel turizm sezonları süresince, äzellikle kontrolsüz sahillerde ve çevresinde yoğun saatler arasında denetimlerin artınlması.

Sahillerde bulunan plaj işletmelerinin işleticisi kamu, özel kurum, şirket ve kişilerin belgeli cankurtaran ve gerekli can kurtarma araç gereçlerini bulundurmalarını sağlamak amacryla gerekli denetimlerin yapılması,

Görev yapan cankurtaranların standartlara uygunluğu ve yeterli kurtarma ve ilk yardım ekipmanına sahip olup olmadığının belirli aralıklarla denetlenmesi,

Özellikle hafta sonu ve tatil günlerinde yüzme alanlarında plajlarda denetimlerin artırılması, konusunda vatandaşlar uyarıldı.

