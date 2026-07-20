Milyonlarca Adayın Heyecanlı Bekleyişi Sona Eriyor: YKS Sonuçları Çarşamba Günü Açıklanacak!

Haziran ayının 20 ve 21'inci günlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım tamamlanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan resmi takvime göre, üniversite adaylarının merakla beklediği sınav sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü ilan edilecek.

YKS Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Sınava katılım sağlayan yüz binlerce genç, elde ettikleri puanları ÖSYM'nin resmi internet platformu üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranına erişmek isteyen adayların, sisteme T.C. Kimlik numaraları ve kişisel aday şifreleri ile giriş yapmaları yeterli olacak. Adaylara ayrıca fiziki bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YKS Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

Puanların netleşmesinin hemen ardından ÖSYM, geleceğe yönelik planlama yapacak adaylar için rehber niteliğindeki Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu erişime açacak. Bu kritik dokümanda, üniversitelerin güncel öğrenci kontenjanları ile geçmiş yıla ait taban ve tavan puanları detaylı bir şekilde yer alacak. Ayrıca adaylar; tercihlerin ne zaman yapılacağı, özel başvuru şartları, bölümlerin akreditasyon durumları ve yerleştirme sürecine dair tüm teknik ayrıntılara bu kılavuz aracılığıyla ulaşabilecek.

Bölümlere Göre Başarı Sıralaması Barajları Neler?

Yükseköğretim kurumlarındaki bazı popüler programlar için uygulanan başarı sırası sınırlamasının bu dönemde de geçerliliğini koruması öngörülüyor. Geçtiğimiz dönemde uygulanan kurallara göre, tıp fakültesi tercih edebilmek için sayısal puan türünde ilk 50 bin, hukuk fakültesi için eşit ağırlıkta ilk 100 bin ve öğretmenlik programları için ilgili puan türünde ilk 300 binlik dilimde yer alma şartı aranmıştı. Benzer kriterlerin bu yılki yerleştirmelerde de belirleyici olması bekleniyor.

Üniversite Tercihleri Nasıl Yapılacak?

Geleceklerini şekillendirecek olan adaylar, üniversite tercihlerini tamamen dijital ortamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Belirlenen tercih süresi boyunca adaylar, hazırladıkları listeleri üzerinde diledikleri gibi güncelleme ve değişiklik yapma hakkına sahip olacak.