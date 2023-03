“SANATIK” SERGİSİYLE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Let’s Do It! Türkiye ile Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle gerçekleştirilen “SanAtık” sergisi ziyarete açıldı.

Let’s Do It! Türkiye (Haydi Yapalım Derneği) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi’nde düzenlenen serginin büyük ilgi gördüğü belirtildi.

Sanat eserlerinin Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Şefi Mustafa Harputlu ve “SanAtık” Proje Koordinatörü Kübra Sarı koordinasyonunda hazırlandığı aktarıldı.

Yaklaşık 40 eserin bulunduğu sergide metal, karton, plastik kağıt ve onlarca atık malzemenin tasarımlarla hayat bulduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“Eserlerin bir kısmı Dünya Temizlik Günü’nde doğadan ayrıştırılan atıklardan ortaya çıktı. Müzik dinletisiyle başlayan sergiye Konya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlü Hülya Şevik, Müdür Yardımcısı Özgür Somuncu, Çevre Yönetimi ve Denetimden Sorumlu Şube Müdürü Ülkü Sertkan Aydın, Karatay Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Let’s Do It! Türkiye Ülke Koordinatörü Cengiz Kasak, Genel Koordinatör Yusuf Dursun Durmuş, Dış İlişkiler Sorumlusu Esra Koç, Finans Sorumlusu Enfal Kaan Arısoy, Konya İl Temsilcisi Mehmet Yıldırım Gündüz, Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Asuman Tongarlak katıldı.” AA