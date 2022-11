TOGG 5 FARKLI RENGİ İLE ÜRETİME BAŞLAYACAK

Cumhuriyet’in 99. yılını kutlayan Erdoğan, “Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan ecdadı, Milli Mücadele’nin kahramanlarını, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile Büyük Millet Meclisimizin tüm mensuplarını rahmetle, şükranla yad ediyorum. Bu anlamlı günde, milletçe tek yürek olduğumuz böylesine tarihi bir açılışta buluşmamızı nasip eden Rabb’ime sonsuz hamd-ü senalar ediyorum. Evet, millet olmak demek; aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak, farklılıkları ortak hayallerle birleştirmek, hüzünlerin üstesinden ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak demektir. Millet olmak demek, tüm bu hasletler üzerinde ortak bir geleceğe yönelmek demektir.” diye konuştu. “60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un önemine vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Togg, ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla, 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı, bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bunun için ‘Togg, Türkiye’nin, 85 milyonun ortak gururudur.’ diyoruz. Ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un başarısı için destek veren, dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Togg’u seri üretim bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan babayiğitlerimizi, teknisyenlerimizi, mühendislerimizi ve emekçilerimizi yürekten kutluyorum. Sizler, milletimizle birlikte Nuri Demirağ’ın, Nuri Killigil’in, Vecihi Hürkuş’un ve Şakir Zümre’nin mirasını da onurlandırdınız. Biliyorsunuz, dün Ankara’da Cumhuriyetimizin yeni asrına damga vuracak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun müjdesini milletimizle paylaştık. Türkiye Yüzyılı’nın ilk fotoğrafı da işte burada hizmete açtığımız tesistir, önünde durduğumuz araçtır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticilerinin Togg’u akıllı cihaz olarak tarif ettiğini söyledi.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobilinin üretileceği TOGG Gemlik Kampüsü’nün ve banttan indirilen akıllı cihazların ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türk milletinin binlerce yıldır en çetin engelleri aşarak varlığını sürdürdüğünü ve adeta feleğin çemberinden geçerek devletini kurduğunu ifade etti.

Erdoğan, Cumhuriyetin ilk yıllarına 1. Dünya Savaşı’nın tüm yükünü sırtlanmış, savaşlardan yorgun düşmüş, kaynakları tükenmiş bir ülke olarak girildiğini vurgulayarak, “O zor günlerde milli mücadele ruhuyla işine sarılan müteşebbislerimiz tüm imkansızlıklara rağmen çok önemli girişimler başlattılar. Bu heyecanla Ankara’da fişek, Kırıkkale’de çelik, Kayseri’de uçak fabrikaları kuruldu. Anadolu’da daha nice eserin temeli atıldı. Ancak, genç cumhuriyetin bu parlak girişimleri 2. Dünya Savaşıyla birlikte görünmez eller tarafından birer birer akamete uğratıldı.” diye konuştu.

“Bize küçük düşünmek asla yakışmaz” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre ve Nuri Killigil gibi kendi kabiliyetleri, çabaları ve kaynaklarıyla fabrikalar kuran vatansever girişimcilerin önlerinin kesildiğini dile getirerek, şöyle devam etti: “Ne hazindir ki o fabrikalarda üretilen uçakların yerini kuluçka makineleri, imal edilen bombaların yerini ise soba boruları aldı. Kimi sinsice, kimi hoyratça yürütülen yıkımlarla insanımızın öz güvenini öyle bir kırdılar ki on yıllar boyunca üzerimize giydirilen deli gömleği misali içine sıkıştırıldığımız cendereden kurtulamadık. Ülkemizin son 20 yılı bize biçilen bu gömleği yırtmanın, özümüzdeki cevheri gömüldüğü yerden çıkarmanın mücadelesiyle geçti. Binlerce yıllık kadim bir devlet geleneğinin, 6 asır boyunca dünyayı yönetmiş bir cihan devletinin mirasçısı olarak bize yakışan da buydu. Çünkü biz tıptan mühendisliğe her alanda çıkarttığı icatlarla günümüz biliminin temellerini atmış, alimlerin, çağ açıp çağ kapatmış Fatihlerin, dünyayı değiştiren öncülerin torunlarıyız. Bunun için bize küçük düşünmek asla yakışmaz.”

Türkiye’nin hedeflerinin büyük, vizyonunun geniş ve inancının tam olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

“Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten, namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. İşte biz bunun için her fırsatta ‘milli’ diyoruz, ‘yerli’ diyoruz. A.A.