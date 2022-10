YİĞİT CAN ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

2022-2023 Bölgesel Amatör Lig yeni sezonu başladı. Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Yiğit Can Çatalhöyük Çumra Belediyespor ilk maçında kendi evinde ter döktü.

Çumra’da oynanan karşılaşmada Meram Karakartal’ı konuk eden Yiğit Can Çatalhüyük Çumra Belediyespor mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk maçında 3 puana sahip olan takımın gollerini Ahmet Turan ve Batuhan Güvenç kaydetti.

Maçın ardından değerlendirmede bulunan Yiğit Can Çatalhüyük Çumra Belediyespor Teknik Sorumlusu Veysel Böge, sezonun tüm futbol camiasına hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başladı.

Sezona yoğun bir antrenman temposuyla hazırlandıklarını belirten Böge, “Rakibimiz geçen sezonu namağlup tamamlamış ve lig gereği Konya sıralamasında geçmemiz gereken bir rakipti. Sporcularımızın da istekli oyunu bizi gelecek adına umutlandıran bir eylem oldu.” İfadelerini kullandı. F.ÖZKAN