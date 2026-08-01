YKS 2026'da Derece Alan Öğrenciler Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürünü Ziyaret Etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Çumra'da başarı göstererek dereceye giren öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız'ı makamında ziyaret etti.

YKS 2026'da derece alan öğrenciler; Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hacer Rana Kara ve Meryem Salman ile Haydar Fadim Kocaer Anadolu Lisesi'nden Vesile Çetin, Şükran Gizem Akbaş ve Utku Kutlu, Altunyaldız'a gelecek hedefleri ve üniversite tercihleri hakkında bilgi verdi.

Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, genç yeteneklerle tek tek sohbet ederek hedefledikleri üniversiteler ve tercih etmeyi düşündükleri bölümler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin başarılarında büyük pay sahibi olan öğretmenlerini ve evlatlarının her zaman destekçisi olan ailelerini de içtenlikle tebrik eden Altunyaldız, elde edilen bu derecelerin Çumra adına gurur ve motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Üniversite hayatına adım atacak gençlere başarı dileklerini ileten Mehmet Altunyaldız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Uzun süreli bir emek ve disiplinli çalışmanın karşılığını bu değerli derecelerle almanız bizleri fazlasıyla mutlu etti. Ancak unutulmamalıdır ki, akademik başarı kadar önemli bir diğer husus da kendinizi sürekli geliştirmektir. Temennimiz odur ki, bundan sonraki eğitim sürecinizde de aynı azim ve kararlılıkla devam ederek önce ailenize, ardından da ülkemize faydalı, vizyon sahibi bireyler olarak yetişirsiniz. Hepinize üniversite hayatınızda ve gelecekteki kariyerinizde zihin açıklığı ve üstün başarılar temenni ediyorum."

Editör: F.ÖZKAN